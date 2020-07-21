Количество уголовных дел в судах Узбекистана сократилось на 2%

За первое полугодие были осуждены около 12,7 тысячи человек, из них в отношении порядка 3,9 тысячи суды назначили наказание в виде лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Узбекистане суды по уголовным делам рассмотрели в январе-июне 2020 года 13 990 дел в отношении 17 251 лица, что на два процента и восемь процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщили в Верховном суде (ВС) республики.

В январе в пресс-службе ВС заявили, что по итогам 2019 года было рассмотрено 28 846 дел, что на 24,4 процента меньше, чем годом ранее.

По последним данным, в первом полугодии 363 человека были оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 12 748 лиц, из них в отношении 3 896 суды назначили наказание в виде лишения свободы, а в отношении 8 852 — другие виды наказаний, 545 граждан осуждены условно.

"В числе осужденных 11 401 мужчина, 1 347 женщин, 4 954 молодых человека, 257 несовершеннолетних лиц и 396 лиц старше 60 лет", — говорится в публикации.

Как отметили в ВС РУз, по сравнению с январем-июнем прошлого года сократились показатели судимости в том числе по следующим видам преступлений: мошенничество, умышленное убийство, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение, торговля людьми, злоупотребление властью или должностными полномочиями, должностной подлог.

В результате эффективного применения института примирения от уголовной ответственности были освобождены 3 535 человек.