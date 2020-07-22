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Военнослужащие команды армии Узбекистана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне в Алабино.

Узбекские военные приедут в Россию на АрМИ-2020

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200722/14603471/Uzbekskie-voennye-priedut-v-Rossiyu-na-ArMI-2020.html

В этом году Армейские международные игры состоятся в шестой раз. Планируется организовать 30 конкурсов.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik, Мария Науменко. Военнослужащие из Узбекистана примут участие в Армейских международных играх, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве обороны республики. В ведомстве подчеркнули: участники будут соблюдать необходимые санитарные нормы, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19.

Победители Танкового биатлона АрМИ-2019 (второй дивизион) сборная Узбекистана
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По данным пресс-службы ведомства, на АрМИ-2020 узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории Российской Федерации: "Танковый биатлон", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер автобронетанковой техники, "Чистое небо", "Конный марафон", "Безопасный маршрут", "Эльбрусское кольцо", "Безопасная среда", "Военное ралли", "Верный друг", "Отличники войсковой разведки" и "Мастер-оружейник".

Кроме того, узбекские военные примут участие в двух соревнованиях на территории родной страны — это состязание медицинского персонала "Военно-медицинская эстафета" и инспекторов военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль". Также узбекистанцы будут состязаться в Казахстане в конкурсе подразделений связи "Уверенный прием" и в Беларуси — "Снайперский рубеж".

В Минобороны отметили, что в период Игр будут соблюдены требования санитарных норм, связанных с пандемией коронавируса. Ежедневно участникам соревнований будут измерять температуру. К тому же, военнослужащих обяжут носить маски. Чтобы попасть в военную часть, необходимо будет пройти через дезинфекционный коридор. Также организаторы ограничат число зрителей состязаний.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что форум "Армия-2020" и Армейские международные игры из-за пандемии отменены не будут.

АрМИ-2019 результаты
© Sputnik / Мария Уварова
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По словам заместителя председателя Общественного совета при Минобороны России Александра Каньшина, в этом году в Играх примут участие 190 военных команд из 28 стран. Годом ранее в соревнованиях состязались 223 команды из 39 стран, среди них: Казахстан, Китай, Армения. Конкурсы проходили на территории десяти стран, в том числе на полигоне "Фориш" в Джизакской области. В 2019 году республика впервые стала сорганизатором Игр и провела конкурс "Военно-медицинская эстафета".

В 2019-м узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда команда республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц, завоевав "бронзу" в пяти соревнованиях, "серебро" — в четырех, "золото" — в "Танковом биатлоне" и "Военно-медицинской эстафете".

В 2020 году Армейские международные игры состоятся в шестой раз. В рамках АрМИ будет организовано 30 конкурсов.

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Теги:
АрМИ-2020, Военнослужащие, военные, Россия, Узбекистан



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