ВОЗ передала в Узбекистан гуманитарный груз на сумму более $4 млн

Он был доставлен при содействии представительства Всемирной организации здравоохранения в республике.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане доставили гуманитарный груз в страну, сообщает РИА Новости.

Гуманитарный груз на сумму более 4 миллионов долларов был доставлен при содействии представительства ВОЗ в Узбекистане.

"Первая партия прибыла в Ташкент 8 июля и включила в себя свыше 619 тысяч защитных экранов для лица и более 2,1 миллиона штук хирургических масок. Вторая партия была доставлена и состояла из: средств индивидуальной защиты, в том числе защитных очков (95,2 тысячи штук), защитных халатов (178 тысячи штук), хирургических масок (12 тысяч штук), респираторных масок KN95 (1 миллион штук)", - говорится в информации.

Груз предназначен для передачи Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения. Полученный гуманитарный груз – часть содействия Узбекистану, оказываемого Всемирной организацией здравоохранения.