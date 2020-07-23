Как пандемия влияет на быт и благосостояние узбекистанцев — итоги опроса

Около 80 процентов респондентов указали, что их образ жизни изменился в связи с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) и Всемирный банк провели очередное исследование социально-экономических последствий пандемии COVID-19 за май-июнь в рамках проекта "Слушая граждан Узбекистана".

В опросе приняли участие полторы тысячи домохозяйств.

"Обеспокоенность воздействием коронавируса остается высокой", — говорится в сообщении службы по связям с общественностью ЦЭИР.

По данным центра, почти все респонденты указали, что они знают, что такое COVID-19, и более 75 процентов отметили, что они "очень знакомы" с COVID-19. При этом степень обеспокоенности потенциальным влиянием COVID-19 немного снизилась в период с апреля по июнь: доля указавших, что они "очень обеспокоены" рисками для здоровья, сократилась с 64 до 60 процентов, а доля "очень обеспокоенных" экономическими последствиями снизилась с 61 до 56 процентов.

Около 80 процентов участников опроса указали, что их образ жизни изменился в связи с пандемией. Люди носят маски (98 процентов респондентов), редко навещают родных и друзей (84 процента), часто моют руки (81 процент), редко обмениваются рукопожатиями, поцелуями, приветствиями (77 процентов), соблюдают социальную дистанцию (72 процента), меньше работают вне дома (51 процент), соблюдают самоизоляцию (17 процентов).

"Все большее число граждан отмечают, что осведомлены об официальных заявлениях правительства, касающихся COVID-19, сделанных за последнюю неделю. В апреле 75 процентов отмечали, что слышали об официальных объявлениях, и показатель вырос до 80 процентов в июне. Почти все указывали, что основным источником информации служит телевидение. В период после апреля в числе популярных источников также отмечены социальные сети (12 процентов) и sms-сообщения (15 процентов). Лишь немногие граждане указали, что узнают об официальных объявлениях из газет, радио или от знакомых", — рассказали в ЦЭИР.

"Почти никто из респондентов не ответил, что в последнее время посещал места скопления людей", — отметили в центре.

Также в исследовании представлена информации о благосостоянии граждан. Около 53 процентов респондентов сообщили о значительных изменениях в своих расходах. При этом еще 60-65 процентов из них указали, что в последние 30 дней тратили больше денег, чем обычно, остальные же указали, что потратили меньше.

"Возросшие расходы связаны с потерей доходов во время кризиса", — уточнили в ЦЭИР.

Домохозяйства, благополучие которых до кризиса было выше, оказались более устойчивыми к воздействию пандемии. Респонденты, сказавшие, что их расходы выросли, были из числа тех, кто до карантина потребляли больше других.

Кроме того, специалисты исследовали вопрос дефицита товаров. По данным пресс-службы центра, случаи их локальной нехватки в июне сократились.

Около одного процента респондентов указали, что в их районе кончились запасы, что значительно ниже, чем 16 процентов, отмеченные в апреле. При этом чаще всего речь шла о продовольственных товарах, в особенности муке, наряду с информацией о повышении цен. Указания на то, что в продаже кончились лекарства и маски, сократились с пяти процентов в апреле до почти нуля в июне.