В Узбекистане шесть человек посмертно награждены за борьбу с COVID-19

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы соотечественников, внесших особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.
В список награжденных вошли медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии. Всего — 258 человек. Шесть из них награждены посмертно медалью "Жасорат":
- Зулфия Юлдашовна Джуманиязова — старшая медсестра отделения неврологии Каракалпакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи;
- Шавкат Насирович Нафасов — начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД;
- Феруза Аскаровна Тухтаева — старшая медсестра семейной поликлиники №18 Алмазарского района Ташкента;
- Алишер Ташкуватович Уралов — врач ультразвуковой диагностики центральной поликлиники Яккасарайского района Ташкента;
- Ботир Жабборович Хамракулов — заместитель директора по лечебному делу Джизакского филиала РНЦЭМП;
- Аълохон Абзалович Шамахмудов — заместитель начальника отдела финансов и материально-тезнического обеспечения ГУВД Ташкента.