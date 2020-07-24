В Узбекистане шесть человек посмертно награждены за борьбу с COVID-19

Глава республики подписал указ о награждении 258 соотечественников за вклад в сдерживание распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы соотечественников, внесших особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

В список награжденных вошли медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии. Всего — 258 человек. Шесть из них награждены посмертно медалью "Жасорат":