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Врачи в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

В Узбекистане шесть человек посмертно награждены за борьбу с COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (727)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200724/14615168/V-Uzbekistane-shest-chelovek-posmertno-nagrazhdeny-za-borbu-s-COVID-19.html

Глава республики подписал указ о награждении 258 соотечественников за вклад в сдерживание распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы соотечественников, внесших особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

В список награжденных вошли медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии. Всего — 258 человек. Шесть из них награждены посмертно медалью "Жасорат":

  • Зулфия Юлдашовна Джуманиязова — старшая медсестра отделения неврологии Каракалпакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи;
  • Шавкат Насирович Нафасов — начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД;
  • Феруза Аскаровна Тухтаева — старшая медсестра семейной поликлиники №18 Алмазарского района Ташкента;
  • Алишер Ташкуватович Уралов — врач ультразвуковой диагностики центральной поликлиники Яккасарайского района Ташкента;
  • Ботир Жабборович Хамракулов — заместитель директора по лечебному делу Джизакского филиала РНЦЭМП;
  • Аълохон Абзалович Шамахмудов — заместитель начальника отдела финансов и материально-тезнического обеспечения ГУВД Ташкента.
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (727)
Теги:
Указ, Президент, Шавкат Мирзиёев, пандемия, коронавирус, награждение, Узбекистан



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