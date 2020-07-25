Курбан-хайит отметят в Узбекистане с соблюдением мер карантина

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Один из главных мусульманских праздников — Курбан-хайит (в России известен как Курбан-байрам) — будет праздноваться в Узбекистане 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева размещено на сайте главы государства.

"Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2020 году первого дня Курбан хайита с 31 июля (пятница), 31 июля широко отметить в стране как праздник Курбан хайит", — говорится в сообщении.

Мирзиёев поручил соответствующим ведомствам и руководителям регионов страны организовать проведение Курбан-хайита "с соблюдением требований карантина в соответствии с национальными и религиозными традициями народа".

С 1992 года в Узбекистане, где более 90 процентов населения исповедуют ислам, ежегодно объявляются выходными днями два мусульманских праздника — Курбан-хайит и Рамазан-хайит (Ураза-байрам), который в этом году праздновался 24 мая, впервые прошел без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Курбан-хайит приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Однако, из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии приостановили хадж для паломников из-за рубежа.