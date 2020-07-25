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Город Стамбул

Узбекистан 26 июля вывезет своих граждан из Турции — подробности

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200725/14625114/Uzbekistan-26-iyulya-vyvezet-svoih-grazhdan-iz-Turtsii--podrobnosti.html

UzAirways организует во исполнение поручения республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом и Министерства транспорта.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Дополнительный чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент намечен на 26 июля, сообщили в Uzbekistan Airways.

Пассажиры в зале ожидания в международном аэропорту
© Sputnik / Роман Пятаков
Опубликован график вывоза граждан Узбекистана из-за границы с 20 июля по 2 августа
По данным пресс-службы, самолет вылетит из Ташкента в столицу Турции в воскресенье в 15.00 и прибудет туда в 19.50 (планируется сделать промежуточную посадку в Анкаре). В Ташкент воздушное судно вылетит в 21.20 и прибудет туда примерно в 03.50.

Отмечается, что авиабилеты по направлению Ташкент — Стамбул можно купить в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:

  • для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета;
  • для иностранцев — только паспорт.

Чтобы приобрести авиабилет по направлению Стамбул — Ташкент, нужно обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.

Также настоятельно рекомендуется сверять стоимость, указанную в авиабилете, с суммой, оплаченной в кассе филиала АО Uzbekistan Airways.

По данным Министерства транспорта РУз, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.

Теги:
пандемия, рейс, Узбекистанцы, Ташкент, Стамбул, Узбекистан, Турция



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