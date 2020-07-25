Узбекистан 26 июля вывезет своих граждан из Турции — подробности

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Дополнительный чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент намечен на 26 июля, сообщили в Uzbekistan Airways.
Отмечается, что авиабилеты по направлению Ташкент — Стамбул можно купить в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:
- для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета;
- для иностранцев — только паспорт.
Чтобы приобрести авиабилет по направлению Стамбул — Ташкент, нужно обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.
"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.
Также настоятельно рекомендуется сверять стоимость, указанную в авиабилете, с суммой, оплаченной в кассе филиала АО Uzbekistan Airways.
По данным Министерства транспорта РУз, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.