Узбекистан 26 июля вывезет своих граждан из Турции — подробности

UzAirways организует во исполнение поручения республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом и Министерства транспорта.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Дополнительный чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент намечен на 26 июля, сообщили в Uzbekistan Airways.

По данным пресс-службы , самолет вылетит из Ташкента в столицу Турции в воскресенье в 15.00 и прибудет туда в 19.50 (планируется сделать промежуточную посадку в Анкаре). В Ташкент воздушное судно вылетит в 21.20 и прибудет туда примерно в 03.50.

Отмечается, что авиабилеты по направлению Ташкент — Стамбул можно купить в центральном офисе продаж филиала авиакомпании Uzbekistan Airways Sales только при личной явке пассажира с оригиналами следующих документов:

для граждан Узбекистана — паспорт и основания для вылета;

для иностранцев — только паспорт.

Чтобы приобрести авиабилет по направлению Стамбул — Ташкент, нужно обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

"Во избежание недоразумений просим вас не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении процесса приобретения авиабилетов", — говорится в публикации.

Также настоятельно рекомендуется сверять стоимость, указанную в авиабилете, с суммой, оплаченной в кассе филиала АО Uzbekistan Airways.

По данным Министерства транспорта РУз, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.