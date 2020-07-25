Тридцатое июля объявят в Кыргызстане днем траура по жертвам COVID-19

На сегодня общее количество зараженных COVID-19 в республике достигло 32 124. Умерли 1 249 человек.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Кыргызстан 30 июля объявит национальный день траура по жертвам коронавируса, сообщил глава государства Сооронбай Жээнбеков.

На сегодня общее количество зараженных COVID-19 в стране достигло 32 124. Умерли 1 249 человек.

"Тридцатое июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", — заявил Жээнбеков в интервью государственной радиостанции "Биринчи радио" ("Первое радио"). Президента цитирует Sputnik Кыргызстан

Глава государства подчеркнул, что "трудности и невосполнимые потери каждого киргизстанца эхом отзываются" в его сердце.

Он выразил соболезнования семьям погибших соотечественников и пожелал выдержки тем, кто пережил утраты.

"Пусть земля будет пухом для всех умерших", — сказал лидер страны.

Ранее, 13 июля, день траура по жертвам COVID-19 провели в Казахстане.