Тридцатое июля объявят в Кыргызстане днем траура по жертвам COVID-19

"Тридцатое июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", — заявил Жээнбеков в интервью государственной радиостанции "Биринчи радио" ("Первое радио"). Президента цитирует Sputnik Кыргызстан.
Глава государства подчеркнул, что "трудности и невосполнимые потери каждого киргизстанца эхом отзываются" в его сердце.
Он выразил соболезнования семьям погибших соотечественников и пожелал выдержки тем, кто пережил утраты.
"Пусть земля будет пухом для всех умерших", — сказал лидер страны.
Ранее, 13 июля, день траура по жертвам COVID-19 провели в Казахстане.
В России в субботу отмечается праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.