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Врач у окна в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

В Узбекистане выявлена задолженность перед медработниками на 9 млрд сумов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (734)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200726/14627561/V-Uzbekistane-vyyavlena-zadolzhennost-pered-medrabotnikami-na-9-mlrd-sumov.html

Был взят на контроль ход выплаты ежедневной доплаты и поощрительных выплат медработникам в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. За прошедший период года ряд региональных органов юстиции провел эффективную работу в направлении защиты прав человека, сообщает Минюст.

В том числе был взят на контроль ход выплаты ежедневной доплаты и поощрительных выплат медработникам в условиях пандемии.

"По итогам проведенного мониторинга выявлено, что на сегодня медработникам не выплачено в общей сложности более 9 миллиардов 9 миллионов сумов", - говорится в сообщении.

В частности, не выплачены соответствующие надбавки и выплаты:

- 1 315 медработникам в Кашкадарьинской области 6,8 млрд сумов (после вмешательства органов юстиции выплачено 5,3 млрд сумов),

- 694 медработникам в Самаркандской области — 838,7 млн сумов (выплачено 426,5 млн сумов),

- 317 медработникам в Бухарской области — 353,5 млн сумов,

- В Сырдарьинской области — 741,2 млн сумов (выплачено 633 млн сумов),

© Sputnik / Алексей Майшев
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- 211 медработникам в Ферганской области — 163 млн сумов (взыскано полностью), 27 медработникам в Джизакской области — 36 млн сумов (взыскано полностью),

- В Ташкентской области — 23 млн сумов (взыскано полностью),

- 5 медработникам в Республике Каракалпакстан — 7,1 млн сумов (взыскано полностью).

По вышеназванным случаям приняты соответствующие законные меры.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (734)
Теги:
лечение, Карантин, коронавирус, врачи, Узбекистан, Узбекистан



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