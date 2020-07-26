В Узбекистане продлили карантин - сроки

Все ранее введенные ограничения сохранятся до этой даты. Читайте подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В Узбекистане продлили карантинные ограничения до 15 августа, сообщает республиканская комиссия.

"Ранее введенные ужесточения карантинных ограничений показали положительный результат. В последние дни вирус в основном выявляется среди тех, кто был в контакте с зараженными и в карантинных центрах", - говорится в сообщении.

Все ранее введенные ограничения сохранятся до 15 августа.

- Запрещено проводить мероприятия, где скапливается массовое количество граждан.

- Граждане должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться в общественных местах более трех человек.

- Все в обязательном порядке должны носить медицинские маски и использовать другие виды индивидуальной защиты.

- Гражданам старше 65-лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.

- Остается под ограничением деятельность общепита, детсадов, вещевых базаров, салонов красоты и других объектов, которые ранее попали под временное ограничение.

- Ограничение на перевозку между областями также сохраняется. Исключением является поездка из Ташкента в Ташкентскую область и обратно.

- 31 июля, 1, 2, 8 и 9 августа полностью остановлено движение автомобилей (включая такси). В эти дни ездить могут только те, у кого есть стикеры и автовладельцы, которым ранее было разрешено ездить, решением комиссии. Кроме того, разрешено ездить в случаях, когда гражданину необходима срочная медицинская помощь, либо процедура у врача.

Гражданам также рекомендовано провести праздник Курбан Хайит в кругу семьи. В проведении праздника необходимо соблюдать все карантинные правила.