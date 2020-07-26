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Дезинфекция машин вьезжающих в Ташкент

В Узбекистане вновь ограничивают движение автотранспорта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (737)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200726/14630248/V-Uzbekistane-vnov-ogranichivayut-dvizhenie-avtotransporta.html

Исключение составят автомобили со стикерами и те категории автомобилей, которым разрешено передвигаться без стикера.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Специальная комиссия сообщила о запрете на передвижение личного транспорта и такси в выходные дни.

"Запрет на передвижение личного транспорта и такси будет действовать также 31 июля, 1−2 и 8−9 августа. Исключение составят автомобили со стикерами и те категории автомобилей, которым разрешено передвигаться без стикера", - говорится в сообщении.

Кроме того, транспортные средства, перевозящие людей, которым нужна незамедлительная медицинская помощь, также будут передвигаться беспрепятственно.

Также в период до 15 августа продлевается приостановка работы нескольких видов деятельности:

- парки;
 - вещевые рынки и крупные вещевые магазины;
- спортивные и тренажерные залы, фитнес-клубы, бассейны;

Карантин
Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
В Узбекистане продлили карантин - сроки

- все дошкольные образовательные учреждения, учебные курсы и кружки;
 - заведения общественного питания (кроме служб доставки);
  - парикмахерские и салоны красоты;
 - санатории, пансионаты, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха.

Напомним, ранее стало известно, что карантин в Узбекистане продлен до 15 августа. 

Ранее введенные ужесточения карантинных ограничений показали положительный результат. В последние дни вирус в основном выявляется среди тех, кто был в контакте с зараженными и в карантинных центрах.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (737)
Теги:
транспорт, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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