В Узбекистане вновь ограничивают движение автотранспорта

Исключение составят автомобили со стикерами и те категории автомобилей, которым разрешено передвигаться без стикера.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Специальная комиссия сообщила о запрете на передвижение личного транспорта и такси в выходные дни.

"Запрет на передвижение личного транспорта и такси будет действовать также 31 июля, 1−2 и 8−9 августа. Исключение составят автомобили со стикерами и те категории автомобилей, которым разрешено передвигаться без стикера", - говорится в сообщении.

Кроме того, транспортные средства, перевозящие людей, которым нужна незамедлительная медицинская помощь, также будут передвигаться беспрепятственно.

Также в период до 15 августа продлевается приостановка работы нескольких видов деятельности:

- парки;

- вещевые рынки и крупные вещевые магазины;

- спортивные и тренажерные залы, фитнес-клубы, бассейны;

- все дошкольные образовательные учреждения, учебные курсы и кружки;- заведения общественного питания (кроме служб доставки);- парикмахерские и салоны красоты;- санатории, пансионаты, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха.

Напомним, ранее стало известно, что карантин в Узбекистане продлен до 15 августа.

Ранее введенные ужесточения карантинных ограничений показали положительный результат. В последние дни вирус в основном выявляется среди тех, кто был в контакте с зараженными и в карантинных центрах.