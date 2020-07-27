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Пассажир в зале ожидания

Еще два рейса из Анкары и Нью-Йорка для вывоза узбекистанцев - расписание

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200727/14631036/Esche-dva-reysa-iz-Ankary-i-Nyu-Yorka-dlya-vyvoza-uzbekistantsev---raspisanie.html

Авиабилеты можно приобрести в Центральном офисе продаж филиала Uzbekistan Airways Sales c 10.00 в порядке живой очереди.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Uzbekistan Airways запускает два дополнительных чартера для вывоза узбекистанцев из Анкары и Нью-Йорка, сообщает пресс-служба компании.

Рейс Ташкент – Анкара – Ташкент будет выполнен 29 июля (среда).

График полетов:

Ташкент – Анкара

вылет в 10.30, прибытие в 13.00 (время местное);

Анкара – Ташкент

вылет в 16.00, прибытие в 22.30 (время местное).

Рейс Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент запланирован на 30 июля (четверг).

График полетов:

Ташкент – Нью-Йорк

вылет в 06.45, прибытие в 11.00 (время местное);

Нью-Йорк – Ташкент

вылет в 13.00, прибытие в 11.00+1 (время местное).

Авиабилеты можно приобрести в Центральном офисе продаж филиала Uzbekistan Airways Sales c 10.00 в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами соответствующих документов: для иностранных граждан – паспорт, для граждан Республики Узбекистан – паспорт и основания на вылет.

Во избежание недоразумений авиакомпания просит не обращаться за помощью к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении приобретения авиабилетов.

 

Теги:
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