Рождаемость, браки и разводы в Узбекистане — Госкомстат

С начала года в стране появилось на свет около 300 тысяч младенцев, а количество зарегистрированных браков превысило число разводов почти в 6 раз.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. По состоянию на 1 июля 2020 года население Узбекистана достигло свыше 34 млн человек, сообщают в Госкомстате.

По официальным данным, с начала года численность граждан увеличилась на 286,5 тысячи и достигла 34 млн 191,7 тысячи жителей. Среди них зарегистрировано 17 млн 195,9 тысячи мужчин и 16 млн 995,8 тысячи женщин.

Если сравнить с аналогичным периодом за 2019 год, то население страны за 12 месяцев выросло почти на 700 тысяч человек.

Исходя из общего количества людей известно, что 17 млн 390 тысяч граждан проживают в городских районах, а 16 млн 890,7 тысяч — в сельской местности.

Кроме того, за минувшие полгода было зарегистрировано 75,5 тысяч браков и 12,8 тысяч разводов.

Напомним: в связи с введенными карантинными мерами, которые были продлены до 15 августа текущего года, в республике запрещено проводить торжественные мероприятия. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию и не собираться в группах более трех человек. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране проводятся регулярные санитарно-профилактические мероприятия.