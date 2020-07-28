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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев держит ситуацию с COVID-19 под постоянным контролем — пресс-служба

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (742)
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200728/14637049/Mirziev-derzhit-situatsiyu-s-COVID-19-pod-postoyannym-kontrolem--press-sluzhba.html

Глава республики в понедельник заслушал отчет о борьбе с коронавирусной инфекцией в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем, заявили в его пресс-службе. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент объявил выговор министру здравоохранения и хокиму Ташкента
Глава государства в понедельник заслушал отчет о борьбе с COVID-19 в Ташкенте. В презентации-обсуждении приняли участие премьер-министр страны Абдулла Арипов, руководители центральных учреждений, министерств и ведомств, представители других организаций, активно вовлеченных в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в стране.

"Глава государства держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем. Этой проблеме посвящается почти каждое совещание. В частности, <...> 15 июля президент подверг жесткой критике состояние дел по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе Ташкенте и Ташкентской области, дал поручения по созданию условий для своевременного и правильного лечения заболевания", — говорится в публикации на официальном сайте президента.

Мирзиёев заслушал отчет о борьбе с коронавирусом COVID-19 в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев заслушал отчет о борьбе с коронавирусом COVID-19 в Ташкенте

В столице проводится масштабная организационная работа. Так, в пресс-службе напомнили, что в павильоне "Узэкспоцентра" , Дворце гимнастики, спорткомплексе "Ёшлик" Юнусабадского района и других зданиях создаются условия для обследования людей с подозрением на COVID-19 и организации лечения. Для помощи больным, в том числе пневмонией, организованы десять специальных поликлиник.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
"Граждане, не занимайтесь самолечением! Это чревато последствиями!" — Мирзиёев
Как отметили в пресс-службе, во время презентации-обсуждения Мирзиёев акцентировал внимание на важности поддержки национальной системы здравоохранения в условиях пандемии, в том числе путем набора медперсонала в создаваемые распределительные центры и новые клиники на базе спортивных комплексов столицы, привлечения военнослужащих и специалистов-медиков военно-медицинских учреждений к лечению пациентов с коронавирусом.

Особо глава государства подчеркнул важность своевременной ежедневной оплаты труда привлекаемых медработников за смену, их обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, питанием и ночлегом.

Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлены 21 209 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 11 674 человек, 9 414 проходят лечение.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (742)
Теги:
пандемия, коронавирус, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиёев



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