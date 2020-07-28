Мирзиёев держит ситуацию с COVID-19 под постоянным контролем — пресс-служба

Глава республики в понедельник заслушал отчет о борьбе с коронавирусной инфекцией в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем, заявили в его пресс-службе.

Глава государства в понедельник заслушал отчет о борьбе с COVID-19 в Ташкенте. В презентации-обсуждении приняли участие премьер-министр страны Абдулла Арипов, руководители центральных учреждений, министерств и ведомств, представители других организаций, активно вовлеченных в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в стране.

"Глава государства держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем. Этой проблеме посвящается почти каждое совещание. В частности, <...> 15 июля президент подверг жесткой критике состояние дел по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе Ташкенте и Ташкентской области, дал поручения по созданию условий для своевременного и правильного лечения заболевания", — говорится в публикации на официальном сайте президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев заслушал отчет о борьбе с коронавирусом COVID-19 в Ташкенте

В столице проводится масштабная организационная работа. Так, в пресс-службе напомнили, что в павильоне "Узэкспоцентра" , Дворце гимнастики, спорткомплексе "Ёшлик" Юнусабадского района и других зданиях создаются условия для обследования людей с подозрением на COVID-19 и организации лечения. Для помощи больным, в том числе пневмонией, организованы десять специальных поликлиник.

Как отметили в пресс-службе, во время презентации-обсуждения Мирзиёев акцентировал внимание на важности поддержки национальной системы здравоохранения в условиях пандемии, в том числе путем набора медперсонала в создаваемые распределительные центры и новые клиники на базе спортивных комплексов столицы, привлечения военнослужащих и специалистов-медиков военно-медицинских учреждений к лечению пациентов с коронавирусом.

Особо глава государства подчеркнул важность своевременной ежедневной оплаты труда привлекаемых медработников за смену, их обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, питанием и ночлегом.

Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлены 21 209 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 11 674 человек, 9 414 проходят лечение.