Мирзиёев держит ситуацию с COVID-19 под постоянным контролем — пресс-служба

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем, заявили в его пресс-службе.
"Глава государства держит эпидемиологическую ситуацию под постоянным контролем. Этой проблеме посвящается почти каждое совещание. В частности, <...> 15 июля президент подверг жесткой критике состояние дел по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе Ташкенте и Ташкентской области, дал поручения по созданию условий для своевременного и правильного лечения заболевания", — говорится в публикации на официальном сайте президента.
В столице проводится масштабная организационная работа. Так, в пресс-службе напомнили, что в павильоне "Узэкспоцентра" , Дворце гимнастики, спорткомплексе "Ёшлик" Юнусабадского района и других зданиях создаются условия для обследования людей с подозрением на COVID-19 и организации лечения. Для помощи больным, в том числе пневмонией, организованы десять специальных поликлиник.
Особо глава государства подчеркнул важность своевременной ежедневной оплаты труда привлекаемых медработников за смену, их обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, питанием и ночлегом.
Напомним, по последним данным, в Узбекистане выявлены 21 209 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 11 674 человек, 9 414 проходят лечение.