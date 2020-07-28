Ушел из жизни узбекский певец и композитор Руслан Шарипов

О причинах смерти артиста официально пока не сообщается. По неподтвержденной информации, смерть наступила 28 июля примерно 17.30 в результате инсульта.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На 55-м году ушел из жизни известный узбекский музыкант Руслан Шарипов. Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде. Он завоевал популярность как певец и композитор.

Является создателем таких популярных групп, как "Байт", "Сетора" и "Болалар". Также Шарипов писал музыку для песен группы "Шахзод" и "Хужа".

Часто исполнял композиции сам, иногда — в дуэте с некоторыми известными исполнителями. К примеру, с Юлдуз Усмановой.

Что стало причиной смерти артиста — пока официально не сообщается. По некоторой информации, Шарипов скончался днем после инсульта.