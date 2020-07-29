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Флаг Турции

Узбекистан рассчитывает на помощь турецких врачей в борьбе с COVID-19

© AFP 2018 / OZAN KOSE
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200729/14651762/Uzbekistan-rasschityvaet-na-pomosch-turetskikh-vrachey-v-borbe-s-COVID-19.html

Вице-премьер РУз Сардор Умурзаков в ходе визита в Турцию провел переговоры с вице-президентом этой страны Фуатом Октаем. Стороны, в частности, обсудили совместное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на помощь врачей из Турции в консультациях и организации противодействия новому коронавирусу COVID-19, сообщили в Министерстве внешней торговли и инвестиций (МИВТ) республики.

По данным пресс-службы, вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков в ходе визита в Турцию во вторник провел переговоры с вице-президентом этой страны Фуатом Октаем. Стороны, в частности, обсудили совместное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

© Sputnik / Илья Наймушин
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"В связи с реализацией дополнительных мер по предупреждению распространения среди населения коронавирусной инфекции были рассмотрены возможности для организации визитов турецких врачей в Узбекистан для консультирования в вопросах оказания помощи населению, а также оказания содействия в организации управления медицинскими учреждениями", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации в мае-июле поставило в Узбекистан 30 тысяч защитных костюмов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, а мэрия Анкары предоставила Ташкенту 250 тысяч защитных масок и пять тысяч дезинфицирующих средств, добавили в ведомстве.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев составляет, по последним данным, 22 169. Скончались 128 пациентов, 12 265 выздоровели. На лечении находятся 9 777 человек, в том числе 209 — в тяжелом состоянии, 88 — в крайне тяжелом.

Карантин в республике продлен до 15 августа.

Теги:
коронавирус, пандемия, Сардор Умарзаков, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Узбекистан, Турция



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