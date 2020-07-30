У главного эпидемиолога Узбекистана Нурмата Отабекова обнаружили COVID-19

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков заразился коронавирусом.
"Результаты тестов показали, что Нурмат Сатиниязович инфицирован COVID-19", — заявил РИА Новости представитель ведомства.
Сообщается, что болезнь у Отабекова протекает в легкой форме. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимое лечение.
В интервью одному из изданий эпидемиолог предположил, что заразился COVID-19 в результате контакта с больными, с которыми он регулярно встречался с начала пандемии в стране.
В последний раз Отабеков появлялся на публике 27 июля.
Тогда в ходе очередного брифинга специалист вновь ответил на вопросы населения, касающиеся распространения инфекции.