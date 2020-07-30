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У главного эпидемиолога Узбекистана Нурмата Отабекова обнаружили COVID-19

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14656484/U-glavnogo-epidemiologa-Uzbekistana-Nurmata-Otabekova-obnaruzhili-COVID-19.html

С момента начала пандемии Отабеков регулярно появлялся на публике, комментируя эпидемиологическую обстановку в стране.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков заразился коронавирусом. 

"Результаты тестов показали, что Нурмат Сатиниязович инфицирован COVID-19", — заявил РИА Новости представитель ведомства.

Сообщается, что болезнь у Отабекова протекает в легкой форме. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимое лечение. 

© Sputnik / Евгений Биятов
Отабеков объявил о скором запуске иммунных и экспресс-тестов на COVID-19

В интервью одному из изданий эпидемиолог предположил, что заразился COVID-19 в результате контакта с больными, с которыми он регулярно встречался с начала пандемии в стране. 

В последний раз Отабеков появлялся на публике 27 июля.

Тогда в ходе очередного брифинга специалист вновь ответил на вопросы населения, касающиеся распространения инфекции.

Теги:
Узбекистан, коронавирус



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