У главного эпидемиолога Узбекистана Нурмата Отабекова обнаружили COVID-19

С момента начала пандемии Отабеков регулярно появлялся на публике, комментируя эпидемиологическую обстановку в стране.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков заразился коронавирусом.

"Результаты тестов показали, что Нурмат Сатиниязович инфицирован COVID-19", — заявил РИА Новости представитель ведомства.

Сообщается, что болезнь у Отабекова протекает в легкой форме. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимое лечение.

В интервью одному из изданий эпидемиолог предположил, что заразился COVID-19 в результате контакта с больными, с которыми он регулярно встречался с начала пандемии в стране.

В последний раз Отабеков появлялся на публике 27 июля.

Тогда в ходе очередного брифинга специалист вновь ответил на вопросы населения, касающиеся распространения инфекции.