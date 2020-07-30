Назначен новый глава Агентства информации и массовых коммуникаций

До этого — с ноября 2019 года — он занимал должность начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) произошли серьезные кадровые изменения.

На должность главы ведомства был назначен Асаджон Ходжаев. Об этом сообщает правительственная газета "Народное слово".

Ранее АИМК возглавлял бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов, однако в конце января он ушел в Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа, и должность оставалась вакантной.

Несколько месяцев исполняющим обязанности директора АИМК был первый заместитель Дилшод Саиджанов, но официально главой ведомства он так и не был назначен.

Асаджон Ходжаев был представлен в качестве нового директора накануне вечером. Он имеет большой опыт работы в госструктурах: в 2017 году был заместителем государственного советника — руководителя пресс-службы президента Узбекистана.

Затем около года занимал пост первого замглавы Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова.

В 2018-2019 гг. был директором Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

С ноября 2019 года Ходжаев занимал должность начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.