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Назначен новый глава Агентства информации и массовых коммуникаций

Pixabay
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (383)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14657134/Naznachen-novyy-glava-Agentstva-informatsii-i-massovykh-kommunikatsiy-.html

До этого — с ноября 2019 года — он занимал должность начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) произошли серьезные кадровые изменения.

На должность главы ведомства был назначен Асаджон Ходжаев. Об этом сообщает правительственная газета "Народное слово".

"Народное слово"
Асаджон Ходжаев

Ранее АИМК возглавлял бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов, однако в конце января он ушел в Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа, и должность оставалась вакантной.

Несколько месяцев исполняющим обязанности директора АИМК был первый заместитель Дилшод Саиджанов, но официально главой ведомства он так и не был назначен.

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Асаджон Ходжаев был представлен в качестве нового директора накануне вечером. Он имеет большой опыт работы в госструктурах: в 2017 году был заместителем государственного советника — руководителя пресс-службы президента Узбекистана. 

Затем около года занимал пост первого замглавы Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова.

В 2018-2019 гг. был директором Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

С ноября 2019 года Ходжаев занимал должность начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (383)
Теги:
Агентство информации и массовых коммуникаций



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