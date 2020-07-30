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В налоговом комитете опровергли слухи о наличии "дневного плана штрафов"

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14657411/V-nalogovom-komitete-oprovergli-slukhi-o-nalichii-dnevnogo-plana-shtrafov.html

Ведомство подробно описало порядок предоставления налоговой отчетности и попросило предпринимателей учесть эту информацию при представлении налоговых документов по НДС за июнь.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В последнее время в соцсетях активно распространяется информация о том, что налоговые органы якобы намеренно штрафуют предпринимателей, "нарушивших сроки представления отчетности и прочие нормы", чтобы выполнить некий "дневной план".

В Государственном налоговом комитете (ГНК) заявили, что это не более чем слухи.

"Информация о "плане по штрафам" не соответствует действительности. Меры административного воздействия применяются по отношению к налогоплательщикам, нарушившим сроки представления отчетности и уплаты налогов, установленные законодательством", — заверили в ведомстве.

В ГНК также привели свежую статистику: на сегодняшний день налоговые органы приостановили операции по счетам 3 375 субъектов предпринимательства, не представивших налоговую отчетность по НДС за май текущего года. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В ГНК рассказали, какие данные больше не составляют налоговую тайну

И это при условии, что в этот раз дата представления налоговой отчетности и уплаты в бюджет НДС — 20 июня — выпала на выходной день, в связи с чем сроки были перенесены на 22 июня (понедельник).

Однако, даже несмотря на это, ряд предпринимателей не выполнили свои налоговые обязательства, нарушив тем самым закон.

"В персональные кабинеты налогоплательщиков были направлены уведомления о несвоевременном представлении налоговой отчетности, а также предупреждение о возможном приостановлении операций по их счетам в банке с указанием вышеприведенных причин", — сообщили в ГНК. 

В ведомстве напомнили: отчетность необходимо представлять, строго соблюдая все требования, исключительно в сроки, установленные Налоговым кодексом.

В противном случае налагается административный штраф в размере 1-3 базовых расчетных величин.

Между тем, согласно указу президента, в 2020 году в некоторых случаях штраф может не взиматься, если от установленного срока представления налоговой отчетности прошло не более пяти дней.

Теги:
бизнес, предприниматели, штраф, Узбекистан, Государственный налоговый комитет



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