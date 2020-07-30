ФАО и Япония выделят $7,25 млн на борьбу с саранчой в Центральной Азии

В этом году колоссальный ущерб из-за нашествия саранчи терпит сельское хозяйство многих стран мира, и регион Центральной Азии не стал исключением.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и правительство Японии помогут странам Центральной Азии справиться с нашествием саранчи.

Для этого будут выделены 7,23 миллиона долларов. Пятилетний региональный проект по борьбе с вредителями охватит Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, а также Афганистан.

Странам предоставят пестициды, распылители, защитную одежду, а также помогут приобрести транспортные средства, в частности, тракторы.

Ожидается, что реализация проекта скажется положительно не только на сельском хозяйстве стран региона, но и отношениях между государствами.

"Осуществление первой фазы проекта способствовало укреплению сотрудничества между тремя участвующими странами: Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном. Саранча не думает о границах, проведенных человеком, она легко перемещается через них. Включение в проект еще трех стран — Казахстана, Туркменистана и Узбекистана — будет в значительной степени способствовать не только борьбе с саранчой, но и дальнейшему укреплению связей между этими странами", — отметил глава представительства Японского агентства международного сотрудничества Хидеки Танабэ.

Напомним: в 2016 году в Узбекистане было создано предприятие по защите растений от саранчи. АО "Узагрокимёхимоя" обеспечивает сельское хозяйство удобрениями, химическими и биологическими средствами защиты растений.

Годом позднее в стране была учреждена Государственная инспекция по карантину растений при кабмине.

Данная структура занимается фитосанитарным надзором. Ведомство контролирует соблюдение правил по карантину растений при производстве, заготовке, транспортировке, хранении, переработке, реализации и использовании сельскохозяйственной и другой продукции растительного происхождения.

Также организация ликвидирует и предупреждает проникновение на территорию Узбекистана опасных вредителей, больных растений и сорняков.