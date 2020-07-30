США передали Узбекистану оборудование для 25 тыс. тестов на COVID-19

С помощью предоставленного оборудования можно обнаружить присутствие вирусной ДНК в организме человека до появления симптомов.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) передал Министерству здравоохранения Узбекистана оборудование и материалы для проведения 25 тысяч тестов на выявление нового коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Посольства США в республике.

"CDC безвозмездно передали министерству здравоохранения Узбекистана медицинское и лабораторное оборудование и расходные материалы на сумму 902 тысячи долларов, которые позволят стране провести 25 тысяч тестов COVID-19 с использованием современного оборудования для полимеразной цепной реакции (ПЦР)", — говорится в релизе на сайте дипмиссии.

С помощью предоставленного оборудования можно обнаружить присутствие вирусной ДНК в организме человека до появления симптомов, "позволяя органам здравоохранения очень рано изолировать пациента и разорвать цепь передачи".

Ранее CDC предоставил властям Узбекистана два миллиона долларов на закупку оборудования для тестирования COVID-19 и проверки на коронавирус в пунктах пропуска на границе республики с соседними странами.

Общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с пандемией составляет более шести миллионов долларов, добавили в посольстве. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) выделило властям страны на эти цели 4,2 миллиона долларов.

Россия с февраля 2020 года содействует в борьбе с коронавирусом 32 государствам, в том числе Узбекистану. По данным на 14 июля, РФ отправила за границу 734 тысячи тестов на COVID-19 в качестве безвозмездной помощи. Почти 55 процентов от данного объема (402,7 тысячи тестов) получили страны СНГ, Абхазия и Южная Осетия. Самые крупные партии тест-систем Россия отправила в страны Центральной Азии — Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан. Также успешно проходит экспорт российских аппаратов искусственной вентиляции легких. Более 600 штук уже отгружены в Узбекистан, Беларусь, Сербию и Италию.

Большое внимание РФ уделила и образовательным мероприятиям для врачей, борющихся с COVID-19. Роспотребнадзор организовал десять онлайн-лекций, в ходе которых врачи делились своим опытом с 300 специалистами из СНГ. Кроме того, российские специалисты выезжают непосредственно в пострадавшие страны.