Жители США получили по почте таинственные посылки с семенами из Узбекистана

Таинственные посылки с неопознанными семенами приходят по почте не только из Узбекистана, но и Китая, Казахстана и Малайзии.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В США произошел настоящий "растительный" скандал.

Как сообщает The New York Times, жителям по меньшей мере 27 штатов по почте пришли посылки, которые они не заказывали.

Незнакомцы разослали по различным адресам пакетики с семенами неизвестных растений.

The New York Times В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Узбекистана и других стран

Отмечается, что загадочные бандероли пришли из Узбекистана, Китая, Казахстана и Малайзии.

"В наш департамент поступило более 150 телефонных звонков, где люди сообщали о том, что получили неопознанные посылки с семенами. Некоторые, судя по всему, были отправлены из Узбекистана. Департамент подтвердил, что около 100 упаковок семян были отправлены жителям по всему штату", – рассказал комиссар сельского и лесного хозяйства штата Луизианы Майк Стрейн.

Власти попросили граждан не высаживать подозрительные семена и уничтожить их, если они были уже высажены.

В сообщении Министерства сельского хозяйского штата Вашингтон говорится, что эти семена могут быть инвазивными, вызывать заболевания местных растений или быть вредными для скота.

The Salt Lake Tribune В США жители 27 штатов получили подозрительные семена из Узбекистана и других стран

Существует и другое мнение: некоторые специалисты считают, эти посылки могут быть просто частью мошеннической схемы — упаковки, в которой отправлялись семена, аналогичны тем, в которых обычно отправляются ювелирные украшения, наушники или мелкие игрушки.

Вероятно, именно такую продукцию заказывали американцы с китайских сайтов.

По словам комиссара земледелия и продовольствия штата Юта Логана Уайлда, продавцы искусственно увеличивают рейтинги товаров, рассылая свои посылки людям, которые их не заказывали.

Посольство Китая в Вашингтоне уже начало расследование. Поддельные посылки будут туда доставлены для проведения экспертизы.