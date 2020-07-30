Пациенты из "Узэкспоцентра" отказываются выписываться

Врачи центра отметили, что многие пациенты, несмотря на то что уже чувствуют себя хорошо, не желают уходить домой.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Пациенты распределительного центра в "Узэкспоцентре" не хотят покидать стационар, несмотря на улучшение состояния, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Корреспонденты телеканала побывали в распределительном центре, который был организован в "Узэкспоцентре". Врачи центра отметили, что многие пациенты, несмотря на то что уже чувствуют себя хорошо, не желают уходить домой.

Большинство пациентов просят медиков оставить их хотя бы еще на 1-2 дня. Врачи подчеркивают, что на улице очередь ждут люди, которым помощь нужнее.

"Эгоизм тех, кто не желает уходить домой, может погубить жизнь остальных граждан", - сообщил корреспондент телеканала.

Напомним, что здесь круглосуточно дежурят 250 врачей, а привозят ежедневно более 200 человек из разных районов Ташкента на машинах скорой помощи.