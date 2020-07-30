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Я снова дышу! Спасибо: в Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам

"Я снова дышу! Спасибо": в Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам

Афиша.уз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (753)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200730/14664700/Ya-snova-dyshu-Spasibo-v-Tashkente-poyavilis-bannery-s-blagodarnostyu-vracham.html

Теперь на улицах столицы появились трогательные надписи: "Я снова дышу сам! Спасибо" или "Я снова чувствую вкус! Спасибо".

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В разных локациях Ташкента на билбордах появились макеты со словами благодарности врачам, которые борются с коронавирусом, сообщает "Афиша.уз".

Оказалось, что автор работы и создатель канала о рекламе "ЩА ВСЕ БУДЕТ" Виталий Хальзунов на бесплатной основе загрузил исходник в сеть и призвал рекламодателей заполнить пустующие билборды.

"Друзья-рекламщики, я знаю, что вас тут много, и так же много пустых конструкций в городе. Но разместите хоть что-либо на них в поддержку всей этой ситуации и главных героев сегодняшнего дня. Ну просто потому, что конструкции просто простаивают. Простое "Спасибо" обычным Arial-шрифтом на билборде – это лучше, чем ничего", - написал он.

Теперь на улицах столицы появились трогательные надписи: "Я снова дышу сам! Спасибо" или "Я снова чувствую вкус! Спасибо".

Я снова дышу! Спасибо: в Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам
Афиша.уз
"Я снова дышу! Спасибо": в Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам

Ранее Общенациональное движение "Юксалиш" также инициировало проведение акции-флешмоба на тему "Спасибо врачам Узбекистана", но уже на фасаде Humo Arena.

Напомним, разнообразные акции, в которых можно передать добрые слова и пожелания работникам больниц и поликлиник проходят по всему миру уже очень давно.

Во многих странах уже стало традицией раз в неделю выходить на улицу или на балкон и аплодировать врачам. У медиков тоже появилась своя традиция: каждого пациента, которого они смогли вылечить, провожают из больницы всем коллективом и такими же дружными и искренними аплодисментами.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (753)
Теги:
врачи, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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