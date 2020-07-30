Теперь на улицах столицы появились трогательные надписи: "Я снова дышу сам! Спасибо" или "Я снова чувствую вкус! Спасибо".

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В разных локациях Ташкента на билбордах появились макеты со словами благодарности врачам, которые борются с коронавирусом, сообщает "Афиша.уз".

Оказалось, что автор работы и создатель канала о рекламе "ЩА ВСЕ БУДЕТ" Виталий Хальзунов на бесплатной основе загрузил исходник в сеть и призвал рекламодателей заполнить пустующие билборды.

"Друзья-рекламщики, я знаю, что вас тут много, и так же много пустых конструкций в городе. Но разместите хоть что-либо на них в поддержку всей этой ситуации и главных героев сегодняшнего дня. Ну просто потому, что конструкции просто простаивают. Простое "Спасибо" обычным Arial-шрифтом на билборде – это лучше, чем ничего", - написал он.

Теперь на улицах столицы появились трогательные надписи: "Я снова дышу сам! Спасибо" или "Я снова чувствую вкус! Спасибо".

Афиша.уз "Я снова дышу! Спасибо": в Ташкенте появились баннеры с благодарностью врачам

Ранее Общенациональное движение "Юксалиш" также инициировало проведение акции-флешмоба на тему "Спасибо врачам Узбекистана", но уже на фасаде Humo Arena.

Напомним, разнообразные акции, в которых можно передать добрые слова и пожелания работникам больниц и поликлиник проходят по всему миру уже очень давно.

Во многих странах уже стало традицией раз в неделю выходить на улицу или на балкон и аплодировать врачам. У медиков тоже появилась своя традиция: каждого пациента, которого они смогли вылечить, провожают из больницы всем коллективом и такими же дружными и искренними аплодисментами.