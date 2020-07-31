Как проходит Курбан-байрам-2020 в России

Организаторы праздника рассказали Sputnik, как в их мероприятиях стали участвовать русские и почему коронавирус улучшил имидж праздника Курбан-байрам в России.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik, Данара Курманова. Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам в 2020 году выпал на 31 июля. Как и во многих странах мира, из-за распространения коронавируса в России он пройдет в режиме социального дистанцирования. Праздничные молитвы проходят онлайн, а в мечетях в этот день можно находиться лишь представителям духовенства.

Тем не менее, несмотря на ограничения торжеств, посвященных священному дню, празднование сохранилось, утверждают прихожане российских мечетей. Корреспондент Sputnik попытался разобраться в причинах данного явления.

Отношение к празднику меняется

Торгын Ашенова, член общественной организации "Казахи Омска", отмечает, в этом году из-за коронавируса выросло число благотворительных акций и в них активно участвовали мусульмане России, особенно накануне праздника.

"Прежде всего Курбан-байрам учит нас делиться и заботиться о тех, кому нужна помощь. В 2020 году она понадобилась многим, ведь кто-то заболел, а кто-то остался без работы. Поэтому наша организация объединилась с двумя другими фондами, и совместно мы проводим благотворительную акцию", - говорит активистка.

В рамках акции общественные организации собрали 70 корзин с продуктами первой необходимости. Как считает Торгын Ашенова, такие инициативы помогают людям прочувствовать атмосферу Курбан-байрама.

"В моем детстве это был главный семейный праздник, - объясняет девушка. – Папа режет барана, а мы с мамой готовим угощения, зовем родных, друзей и соседей. Аксакалы дают благословение. Основной посыл праздника – оставить себе лишь треть жертвенного животного. Вторую используют для угощения, а вот третью как раз отдают нуждающимся".

Поздравления от работодателей

Тем временем Кыргызское землячество Москвы раздает подарки в честь праздника, рассказывает кассир Жаркынай Газиева. Курбан-байрам официально считается выходным днем лишь в преимущественно мусульманских регионах России – Башкирии, Татарстане и республиках Северного Кавказа. Чтобы московские мусульмане тоже ощущали дух праздника, женщины-активистки диаспоры каждый год проводят мероприятие в честь Курбан-байрама.

"Обычно праздник проходит так: мы готовим национальные угощения и поздравляем друг друга. Все гости обязательно получают подарки", - говорит Жаркынай.

Более того, некоторые организаторы праздника являются руководителями строительных компаний Москвы и Московской области. Для них участие в торжестве особенно важно, говорит основательница одной из стройфирм Парагат Джураева. Так компании могут поздравить сотрудников-мигрантов из Центральной Азии, ведь осуществить чтение намаза в этот раз не получится.

Курбан-байрам по-русски

Россия – многонациональная страна, и внести свой вклад в празднование дня Курбан-байрам может каждый, независимо от национальности, уверена предприниматель Елена Кондакова. Женщина основала сеть магазинов, торгующих продуктами только казахстанского производства, и в этом году в честь праздника организует мероприятие на ВДНХ: 1-2 августа Елена планирует угощать всех посетителей комплекса баурсаками и казахстанскими сладостями.

"Я выросла в Казахстане, и это самое мультикультурное государство, которое я знаю. Наш квартал был застроен частными домами, и в каждом доме жили люди разных национальностей. Мы ходили друг к другу на все праздники и не знали разделения. Поэтому я всегда поздравляю своих друзей-мусульман с религиозными праздниками, могу сама накрыть для них стол. Мне нравится, что правительство Москвы делает все, чтобы праздники разных этносов и конфессий проходили красиво и весело, я обязательно в этом участвую", - рассказывает она.

Помимо этого, Елена подготовила подарки для воспитанников одного из московских детских домов.

"Курбан-байрам – это день, когда люди могут помочь кому-то, а я давно хотела помогать детскому дому, - говорит Кондакова. – Мне хочется дать этим детям поддержку, а еще -чтобы они понимали: однажды они вырастут и окажутся в совсем другом мире, который не похож на тот, что царит в стенах детского дома. Когда люди умеют принимать друг друга, не обращая внимания на религию, их отношения становятся теплее".

Торжество пройдет в Zoom

Однако большинство мероприятий состоится в Интернете. Развитие технологий повлияло и на религию – в этом году все мероприятия Узбекской национально-культурной автономии проходят с помощью Zoom.

"В этот раз мы решили сделать акцент на детях, собрали для них 300 подарков. Почему-то мало кто думает о них в этот день, а Курбан-байрам – это семейный праздник. Но в нынешних условиях собирать 300 детей вместе опасно, так что мы провели флешмоб – дети просто записывали видео, как читают стихи к празднику, и отправляли нам", - рассказывает представитель организации Ботиржон Шермухаммад.

Развозить подарки будут волонтеры. В основном это студенты, объясняет Жахонгир Хайитов, основатель студенческой организации "Калкон". Как считает Хайитов, Курбан-байрам напоминает, как важно совершать добрые дела, а, в принципе, заниматься ими можно в любой день.

"Наше студенческое бюро помогает адаптироваться студентам из Узбекистана к жизни в России. Сейчас у нас есть волонтеры примерно из 25 московских вузов, мы участвуем во многих мероприятиях. В этот раз вот будем отвечать за доставку подарков. Лично я буду этот процесс координировать, чтобы были соблюдены все правила безопасности – ношение масок и перчаток, например", - говорит он.

Что представляет из себя работа волонтеров в день Курбан-байрам, описывает уроженец Андижана Мухаммад Зокиров.

"Сначала составляем список по районам Москвы, а затем приглашаем присоединиться к акции людей, у которых есть автомобили, чтобы они помогли нам с развозкой, - говорит Мухаммад. – Обычно доставка занимает целый день – мало просто отвезти подарки, нужно еще и снять отчет, поговорить немного с людьми. Наши получатели – это трудовые мигранты разных национальностей. Национальность вообще не важна. Главное – благие помыслы".