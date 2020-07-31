В Узбекистане будут снижаться цены на продукты - УзЛиДеП

До 31 декабря текущего года мука, масло, мясо, сахар, молочная продукция и средства личной гигиены будут завозиться в Узбекистан с нулевым акцизным и таможенным налогом на импорт.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Глава УзЛиДеП Актам Хаитов заявил о снижении цен на рынках после предпринятых мер, сообщает пресс-служба.

"До 31 декабря текущего года мука, масло, мясо, сахар, молочная продукция и средства личной гигиены будут завозиться в Узбекистан с нулевым акцизным и таможенным налогом на импорт. Эти продукты являются наиболее востребованными на рынке", - говорится в информации.

Также Хаитов подчеркнул, что цены во втором полугодии снизятся благодаря новым посевам сельской продукции. Глава партии заявил, что они приложат все усилия для снижения цен на продукты питания.

Напомним, в марте президент Узбекистана Ш. Мирзиёев подписал указ, направленный на смягчение последствий эпидемии коронавируса. В соответствии с ним, в Антикризисный фонд было направлено 10 трлн сумов, половина из которых направлена на финансирование комплекса мер по оказанию помощи предпринимателям, социальной поддержки населения.