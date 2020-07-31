16:27 31 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Саида Мирзиёева

"Набраться мужества и сил": о чем попросила узбекистанцев Саида Мирзиёева

Telegram / SShMirziyoyeva
Общество
Получить короткую ссылку
385 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200731/14673268/Nabratsya-muzhestva-i-sil-o-chem-poprosila-uzbekistantsev-Saida-Mirzieva.html

Мирзиёева опубликовала на своем Telegram-канале обращение к соотечественникам по случаю священного праздника Курбан-хайит.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам по случаю праздника Курбан-хайит.

"Дорогие соотечественники! Сегодня священный для всех мусульман праздник — Курбан-хайит. Еще полгода назад мы были счастливыми. Все казалось таким незыблемым, вечным и понятным. Мы знали, куда идти, что преодолевать, с чем бороться, чему радоваться. Сегодня вся страна в растерянности и горе. Наш Узбекистан болеет, и это коснулось каждого из нас. Родные, друзья, родители, родственники — каждый день люди рассказывают свои горькие истории. Это страшно и больно. Я соболезную всем, кто потерял своих дорогих и близких. Я желаю выздоровления тем, кто сейчас отважно борется с болезнью, и терпения тем, кто ухаживает за ними. Сил вам!" — написала Мирзиёева на своем Telegram-канале.

Она заявила, что преклоняется перед врачами, которые сутками стоят на ногах, и поблагодарила всех тех, кто не может сейчас уйти домой и остается на своих рабочих местах. Также она отметила, что понимает тех, кто, находясь в своих стенах, с нетерпением ждет, "когда все это закончится".

Президент Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан-хайитом
"Очень нелегко. И единственное, что у нас осталось, — это терпение. Все, что мы сейчас можем сделать для себя, — ждать. Мы обязательно вернемся к нормальной жизни. К свободе и радости. Я хочу вас заверить, что наш президент делает все, чтобы этот день настал скорее. Он не пропускает ни одно ваше сказанное слово и скорбит вместе с вами каждый раз. Для него мы все — одна огромная семья, и каждый из вас в ней имеет значение", — написала старшая дочь главы государства.

"Я прошу вас в этот светлый праздник набраться мужества и силы и помолиться. За тех, кого больше нет с нами, за всех, кто болеет и выздоравливает, за всех, кто остался жить без своих любимых родных и страдает. За тех, кто сейчас пытается накормить хотя бы детей. За тех, кто помогает делом, отдает последнее незнакомым людям, кто добровольно становится волонтером. И за тех, кто говорит открыто обо всем, что происходит. За весь Узбекистан. С праздником! Пусть у всех все будет спокойно", — говорится в публикации.

Курбан-хайит празднуется в Узбекистане 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса. 

  • Мечеть Сузук-ота
    Мечеть Сузук-ота
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Вход на кладбище в связи с карантином запрещен
    Вход на кладбище в связи с карантином запрещен
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Мечеть Сузук-ота
    Мечеть Сузук-ота
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Комплекс Сузук-ота
    Комплекс Сузук-ота
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
1 / 4
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мечеть Сузук-ота
Теги:
коронавирус, пандемия, праздник, Курбан-хайит, Узбекистан, Саида Мирзиёева



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мальчик несет овцу на рынке скота в Наджафе, Ирак
Мусульмане всего мира готовятся к празднованию Курбан-байрама
Таджикистан вводит ограничения на подачу электричества в стране
Тушите свет: в Таджикистане вводят лимит на электроэнергию — видео
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться