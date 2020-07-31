"Набраться мужества и сил": о чем попросила узбекистанцев Саида Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам по случаю праздника Курбан-хайит.

"Дорогие соотечественники! Сегодня священный для всех мусульман праздник — Курбан-хайит. Еще полгода назад мы были счастливыми. Все казалось таким незыблемым, вечным и понятным. Мы знали, куда идти, что преодолевать, с чем бороться, чему радоваться. Сегодня вся страна в растерянности и горе. Наш Узбекистан болеет, и это коснулось каждого из нас. Родные, друзья, родители, родственники — каждый день люди рассказывают свои горькие истории. Это страшно и больно. Я соболезную всем, кто потерял своих дорогих и близких. Я желаю выздоровления тем, кто сейчас отважно борется с болезнью, и терпения тем, кто ухаживает за ними. Сил вам!" — написала Мирзиёева на своем Telegram-канале.

Она заявила, что преклоняется перед врачами, которые сутками стоят на ногах, и поблагодарила всех тех, кто не может сейчас уйти домой и остается на своих рабочих местах. Также она отметила, что понимает тех, кто, находясь в своих стенах, с нетерпением ждет, "когда все это закончится".

"Я прошу вас в этот светлый праздник набраться мужества и силы и помолиться. За тех, кого больше нет с нами, за всех, кто болеет и выздоравливает, за всех, кто остался жить без своих любимых родных и страдает. За тех, кто сейчас пытается накормить хотя бы детей. За тех, кто помогает делом, отдает последнее незнакомым людям, кто добровольно становится волонтером. И за тех, кто говорит открыто обо всем, что происходит. За весь Узбекистан. С праздником! Пусть у всех все будет спокойно", — говорится в публикации.

"Очень нелегко. И единственное, что у нас осталось, — это терпение. Все, что мы сейчас можем сделать для себя, — ждать. Мы обязательно вернемся к нормальной жизни. К свободе и радости. Я хочу вас заверить, что наш президент делает все, чтобы этот день настал скорее. Он не пропускает ни одно ваше сказанное слово и скорбит вместе с вами каждый раз. Для него мы все — одна огромная семья, и каждый из вас в ней имеет значение", — написала старшая дочь главы государства.

Курбан-хайит празднуется в Узбекистане 31 июля в соответствии с религиозными традициями, но с соблюдением мер карантина против коронавируса.