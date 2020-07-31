В Узбекистане 18 дипломатов из США поместили на карантин

В международный аэропорт Ташкента чартерным авиарейсом из Нью-Йорка прибыли 256 пассажиров, в том числе 238 узбекистанцев и 18 сотрудников посольства Америки вместе с членами семьи.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В международный аэропорт Ташкента чартерным авиарейсом из Нью-Йорка прибыла очередная группа людей из Америки и Канады, сообщают в информационном агентстве "Дунё".

Четвертый по счету спецрейс доставил в столицу 256 пассажиров, в том числе 238 граждан Узбекистана. На борту самолета находились четыре младенца, а также восемнадцать американских дипломатов с членами семьи.

Согласно установленным правилам, все пассажиры пройдут обязательный 10-дневный карантин.

Отмечено, что с марта месяца уже принято 1841 обращение граждан Узбекистана, которые оказались в трудном положении в странах Северной и Южной Америки. Они просили вернуть их на родину.

С июня месяца из Нью-Йорка в Ташкент чартерными рейсами АО "Uzbekistan Airways" уже были перевезены 1026 человек. Известно, что по состоянию на 31 июля текущего года возвращение в республику ожидают еще 815 граждан.

Сотрудники посольства Узбекистана в Вашингтоне и Генерального консульства в Нью-Йорке постоянно поддерживают связь с соотечественниками и ежедневно обновляют лист ожидания пассажиров.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и введенными карантинными ограничениями с 16 марта в стране были приостановлены все международные авиасообщения.