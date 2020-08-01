Граждане, прибывающие в РФ, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19

Россияне, прибывающие в страну воздушным транспортом, должны будут обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Главным государственным санитарным врачом России внесены изменения в постановления, регулирующие порядок прибытия в РФ воздушным транспортом, сообщили в Консульском отделе посольства России в Узбекистане. Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.

Постановление №22 от 27.07.2020 г. предусматривает необходимость иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.

Материал должен быть отобран не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ. До этого иностранные граждане должны заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации.

Россияне, прибывающие в страну воздушным транспортом, должны будут обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию, граждане страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Изменения в постановление вступают в силу с 1 августа 2020 года.