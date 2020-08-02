Стало известно, где было снято резонансное видео с телами в пакетах

Директор Республиканского патологоанатомического центра Ражаббой Исраилов заявил, что нашумевший ролик был снято в этом центре.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В соцсетях распространились кадры, на которых видны черные мешки с телами. Причем полиэтиленовые пакеты лежат прямо на полу коридора.

В комментариях тут же предположили, что в мешках находятся скончавшиеся от COVID-19.

Ситуацию прокомментировал директор Республиканского патологоанатомического центра Ташкента Ражаббой Исраилов.

Он рассказал, что видеоролик был снят именно в этом центре, а в мешках — тела граждан, которые были доставлены спецрейсом из России.

"Эти кадры сняты в нашем центре, в отделении аутопсии, где проводится омовение тела и его выдача. Видео сняли наши молодые магистры, работающие в этом отделении. Кадры на самом деле были сняты 28 июня. В тот день чартерным рейсом из России были доставлены 16 тел в виде "груза 200". Все тела доставлены в гробах", — заявил Исраилов в программе Zamon телеканала Sevimli TV.

По его словам, это — стандартная процедура, когда тело сначала осматривают, делают омовение, дезинфицируют, заворачивают в саван и после этого уже отдают родственникам для погребения.

Директор центра подчеркнул, что ролик был снят студентами из Хорезмской области. Молодые люди сняли эти кадры для своих родственников, чтобы показать, где они работают.

Исраилов подчеркнул: никакого отношения к COVID-19 данные тела не имеют.