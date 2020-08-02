18:38 02 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
В Ташкенте школьник украл у своего друга мобильный телефон

Стало известно, где было снято резонансное видео с телами в пакетах

ГУВД
Общество
Получить короткую ссылку
238101
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200802/14684477/Stalo-izvestno-gde-bylo-snyato-rezonansnoe-video-s-telami-v-paketakh.html

Директор Республиканского патологоанатомического центра Ражаббой Исраилов заявил, что нашумевший ролик был снято в этом центре.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В соцсетях распространились кадры, на которых видны черные мешки с телами. Причем полиэтиленовые пакеты лежат прямо на полу коридора.

В комментариях тут же предположили, что в мешках находятся скончавшиеся от COVID-19. 

Ситуацию прокомментировал директор Республиканского патологоанатомического центра Ташкента Ражаббой Исраилов.

Он рассказал, что видеоролик был снят именно в этом центре, а в мешках — тела граждан, которые были доставлены спецрейсом из России.  

"Эти кадры сняты в нашем центре, в отделении аутопсии, где проводится омовение тела и его выдача. Видео сняли наши молодые магистры, работающие в этом отделении. Кадры на самом деле были сняты 28 июня. В тот день чартерным рейсом из России были доставлены 16 тел в виде "груза 200". Все тела доставлены в гробах", — заявил Исраилов в программе Zamon телеканала Sevimli TV.

По его словам, это — стандартная процедура, когда тело сначала осматривают, делают омовение, дезинфицируют, заворачивают в саван и после этого уже отдают родственникам для погребения. 

Директор центра подчеркнул, что ролик был снят студентами из Хорезмской области. Молодые люди сняли эти кадры для своих родственников, чтобы показать, где они работают. 

Исраилов подчеркнул: никакого отношения к COVID-19 данные тела не имеют.

Теги:
Ташкент, соцсети, Видео



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Во сколько СССР обошлась Олимпиада-80 — рассказывает Гоблин-Пучков
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться