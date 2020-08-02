Как Узбекистан укрепит свою сейсмобезопасность — постановление президента

Для того, чтобы своевременно прогнозировать сильные землетрясения, будет разработано программное обеспечение. Для граждан республики создадут специальное мобильное приложение, которое будет информировать о произошедшем землетрясении.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Территория Узбекистана расположена в сейсмоактивных зонах, поэтому необходимо проводить системную работу по предупреждению, защите населения и территорий от сейсмической опасности, совершенствованию системы подготовки кадров в данном направлении, а также реализации целенаправленных программ и научных исследований.

На днях глава республики подписал постановление, которое предусматривает формирование с 1 апреля 2021 года электронных технических паспортов действующих зданий, сооружений и многоэтажных жилых домов, расположенных на сейсмоактивной территории страны.

С 1 мая 2021 года для многоэтажных зданий и сооружений, запланированных к новому строительству, должны создаваться электронные технические паспорта, предусматривающие конструктивные системы, сейсмический уровень площади строительства, показатели прочности материалов грузоподъемных конструкций.

Академии наук и Министерству строительства поручено в срок до 1 декабря 2020-го разработать методологию электронной технической паспортизации зданий и сооружений, а до 1 декабря 2021-го разработать научно-методические основы оценки сейсмической опасности на региональном уровне, а также мелкомасштабную карту сейсмического риска территории Узбекистана.

Для граждан в срок до 1 апреля 2021 года разработают методическое пособие по выполнению соответствующих действий и мероприятий во время землетрясения, а также мобильное приложение, обеспечивающее доведение до населения наиболее полной информации о происшедшем землетрясении.

Также президент утвердил Программу по совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности. В частности, планируется создать Фонд по поддержке сферы сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности при Кабинете Министров.

Из его средств будут выделяться гранты на научные исследования, подготовку кадров, финансироваться внедрение цифровых технологий в сферу обеспечения сейсмической безопасности населения и территории республики.

В Туринском политехническом университете в Ташкенте и Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека, начиная с 2021/2022 учебного года планируется организовать учебный процесс по "Инженерной сейсмологии" и "Сейсмологии и сейсмометрии".

При Туринском политехническом университете также откроют Научно-техническую лабораторию по экспериментальному исследованию зданий и сооружений.

В последние годы в Узбекистане реализуются целенаправленные меры по защите населения и территории республики от сейсмической опасности.

Так, в стране созданы все условия для проведения научно-исследовательских работ в области сейсмологии и сейсмостойкого строительства на уровне мировых стандартов, укреплена материально-техническая база сети станций слежения за напряженно-деформированным состоянием земной коры, используемых для оценки сейсмической опасности.