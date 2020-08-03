Именем Мусы Ерниязова назовут улицы и скверы — поручение дал президент

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В пятницу ушел из жизни председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов, у которого ранее был диагностирован COVID-19.
Траурная церемония в память о Герое Узбекистана состоялась в субботу. В ней также принял участие глава республики Шавкат Мирзиёев.
Президент выразил глубокие соболезнования семье покойного и народу Каракалпакстана.
Глава государства отметил, что Муса Ерниязов за свою почти полувековую деятельность внес неоценимый вклад в процветание Узбекистана и Каракалпакстана в частности, и население страны никогда не забудет этого.
Чтобы увековечить память Ерниязова, власти приняли решение назвать его именем улицы, скверы и другие объекты в Ташкенте, Нукусе и остальных регионах республики.
"Этот человек с первого дня своей 50-летней трудовой деятельности пережил много трудностей, честно работая на благо своего народа. Его смерть — большая трагедия для всех нас. Великий сын каракалпакского народа навсегда останется в нашей памяти. О Мусе Тажетдиновиче еще напишут много книг, мы покажем его в качестве примера для молодежи. Обращаясь к народу Узбекистана и Каракалпакстана, я хочу сказать, что мы никогда не забудем Мусу Тажетдиновича", — заключил президент.
По его словам, если бы не пандемия и введенные ограничения, на прощальной церемонии присутствовал бы весь народ республики.