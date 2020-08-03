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Улица Заводская в Ташкенте

Именем Мусы Ерниязова назовут улицы и скверы — поручение дал президент

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14689504/Imenem-Musy-Erniyazova-nazovut-ulitsy-i-skvery--poruchenie-dal-prezident.html

О нем также напишут книги. Имя этого выдающегося государственного деятеля будет навсегда увековечено в памяти узбекского народа.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В пятницу ушел из жизни председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

Пресс-служба президента РУз
Президент о Мусе Ерниязове: "Я очень доверял ему"

Траурная церемония в память о Герое Узбекистана состоялась в субботу. В ней также принял участие глава республики Шавкат Мирзиёев.

Президент выразил глубокие соболезнования семье покойного и народу Каракалпакстана.

Глава государства отметил, что Муса Ерниязов за свою почти полувековую деятельность внес неоценимый вклад в процветание Узбекистана и Каракалпакстана в частности, и население страны никогда не забудет этого.

Чтобы увековечить память Ерниязова, власти приняли решение назвать его именем улицы, скверы и другие объекты в Ташкенте, Нукусе и остальных регионах республики.

"Этот человек с первого дня своей 50-летней трудовой деятельности пережил много трудностей, честно работая на благо своего народа. Его смерть — большая трагедия для всех нас. Великий сын каракалпакского народа навсегда останется в нашей памяти. О Мусе Тажетдиновиче еще напишут много книг, мы покажем его в качестве примера для молодежи. Обращаясь к народу Узбекистана и Каракалпакстана, я хочу сказать, что мы никогда не забудем Мусу Тажетдиновича", — заключил президент.

По его словам, если бы не пандемия и введенные ограничения, на прощальной церемонии присутствовал бы весь народ республики. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Муса Ерниязов



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