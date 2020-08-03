В Узбекистане создана Международная онлайн-школа олимпиады Аль-Хорезми

Учреждение было образовано по инициативе волонтеров, принимавших участие в различных международных научных конкурсах.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Для популяризации научных конкурсов в Узбекистане была образована Международная (онлайн) школа олимпиады Аль-Хорезми, сообщают в хокимияте Ташкента со ссылкой на Министерство народного образования.

Согласно данным, учреждение было образовано по инициативе волонтеров, принимавших участие в различных международных научных олимпиадах.

В соответствии с поручением президента, Узпромстройбанк стал основным спонсором проведения научных олимпиад школы Аль-Хорезми.

Известно, что в марте месяце на Международной математической олимпиаде Кавказа, проводимой образовательным центром "Сириус" для одаренных детей, восемь узбекских школьников завоевали три серебряные и три бронзовые медали.

Министерство народного образования Медали Кавказской математической олимпиады

Министерство народного образования Серебряные и бронзовые призеры Узбекистана на Кавказской математической олимпиаде

Также ученики из Узбекистана впервые приняли участие в летней школе Центра, которая в этом году была проведена в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Онлайн-школа Аль-Хорезми запустила сайт khiso.uz. На этой платформе регулярно проводятся онлайн-олимпиады по различным дисциплинам. Победители получают поощрительные призы. Сегодня в школе уже проведено свыше 75 научных олимпиад по 10 предметам среди всех классов.

Напомним: в этом году в Узбекистане впервые прошла онлайн-олимпиада по пяти предметам — математике, физике, химии, биологии, информатике и информационным технологиям. Она была организована для учащихся 4-11-х классов средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.