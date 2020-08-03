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В Узбекистане создана Международная онлайн-школа олимпиады Аль-Хорезми

В Узбекистане создана Международная онлайн-школа олимпиады Аль-Хорезми

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14690467/V-Uzbekistane-sozdana-Mezhdunarodnaya-onlayn-shkola-olimpiady-Al-Khorezmi.html

Учреждение было образовано по инициативе волонтеров, принимавших участие в различных международных научных конкурсах. 

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Для популяризации научных конкурсов в Узбекистане была образована Международная (онлайн) школа олимпиады Аль-Хорезми, сообщают в хокимияте Ташкента со ссылкой на Министерство народного образования.

Урок химии
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Согласно данным, учреждение было образовано по инициативе волонтеров, принимавших участие в различных международных научных олимпиадах.

В соответствии с поручением президента, Узпромстройбанк стал основным спонсором проведения научных олимпиад школы Аль-Хорезми.

Известно, что в марте месяце на Международной математической олимпиаде Кавказа, проводимой образовательным центром "Сириус" для одаренных детей, восемь узбекских школьников завоевали три серебряные и три бронзовые медали.

Министерство народного образования
Медали Кавказской математической олимпиады
Министерство народного образования
Серебряные и бронзовые призеры Узбекистана на Кавказской математической олимпиаде

Также ученики из Узбекистана впервые приняли участие в летней школе Центра, которая в этом году была проведена в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Онлайн-школа Аль-Хорезми запустила сайт khiso.uz. На этой платформе регулярно проводятся онлайн-олимпиады по различным дисциплинам. Победители получают поощрительные призы. Сегодня в школе уже проведено свыше 75 научных олимпиад по 10 предметам среди всех классов.

Напомним: в этом году в Узбекистане впервые прошла онлайн-олимпиада по пяти предметам — математике, физике, химии, биологии, информатике и информационным технологиям. Она была организована для учащихся 4-11-х классов средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.




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