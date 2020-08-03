Ушел из жизни известный узбекский сценарист и режиссер Махмуд Туйчиев

Благодаря ему появились на свет такие популярные фильмы, как "Чудо-женщина", "Железный мужчина", "Шайтанат", "Летающие кони", "Горькая дорога", "Цунами", "Паримомо" и другие.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. На 69-м году жизни скончался известный узбекский режиссер и сценарист Махмуд Туйчиев.

Об этом сообщили в "Узбеккино".

Махмуд Туйчиев

Махмуд Туйчиев родился 26 августа 1951 года в Ташкенте. Свой путь мир кино он начал после окончания в 1980-м сценарного отделения Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

Туйчиев стал автором сценариев множества популярных фильмов. Среди них — "Чудо-женщина", "Железный мужчина", "Шайтанат", "Летающие кони", "Горькая дорога", "Цунами", "Паримомо" и другие картины.