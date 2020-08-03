В Намангане сотрудники центра занятности присвоили 216 млн сумов

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Наманганской области идет разбирательство по делу о присвоении бюджетных средств сотрудниками Центра содействия занятости населения.
По данным следствия, должностные лица подделывали документы, в которых указывали, что якобы 204 гражданина, которые обратились в центр, были привлечены к общественным работам.
Причем на деле никто ни к кому не обращался. Указанных фамилий и имен не было ни в одном из списков ведомства.
Сумма присвоенных средств оценивается в 216,2 миллиона сумов.
В отношении сотрудников центра возбуждены уголовные дела по статьям "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере" и "Должностной подлог" УК РУз.
Следствие продолжается.