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Центр занятости

В Намангане сотрудники центра занятности присвоили 216 млн сумов

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14692905/V-Namangane-sotrudniki-tsentra-zanyatnosti-prisvoili-216-mln-sumov.html

В отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по статьям "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере" и "Должностной подлог".

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В Наманганской области идет разбирательство по делу о присвоении бюджетных средств сотрудниками Центра содействия занятости населения.

В Андижане чиновники присвоили деньги малоимущих граждан
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Андижане чиновники присвоили деньги малоимущих граждан

По данным следствия, должностные лица подделывали документы, в которых указывали, что якобы 204 гражданина, которые обратились в центр, были привлечены к общественным работам. 

Причем на деле никто ни к кому не обращался. Указанных фамилий и имен не было ни в одном из списков ведомства.

Сумма присвоенных средств оценивается в 216,2 миллиона сумов.

В отношении сотрудников центра возбуждены уголовные дела по статьям "Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере" и "Должностной подлог" УК РУз. 

Следствие продолжается.

Теги:
мошенничество, служба занятости, Наманганская область



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