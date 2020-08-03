В узбекских аграрных вузах внедрят кредитно-модульную систему – указ

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В соответствии с указом президента, в ближайшее время в Узбекистане будет усовершенствована система сельскохозяйственного образования. Согласно документу, в 2020/2021 учебном году бакалавры аграрных вузов поэтапно перейдут на кредитно-модульную систему, сообщают в Минюсте. Известно, что занятия будут проводиться пять раз в неделю, а суббота станет днем для самостоятельного обучения.

При поддержке иностранных партнеров также налажено сотрудничество с зарубежными сельскохозяйственными вузами и организованы совместные образовательные программы.

В магистратуре учеба будет длиться один год. Однако для студентов, занимающихся научно-педагогической деятельностью, срок обучения составит два года.

Кроме того, абитуриенты, имеющие 5-летний стаж работы в сельскохозяйственной сфере, на основе специальной рекомендации смогут поступить на заочное отделение и учиться в течение четырех лет. Отмечено, что стоимость оплаты будет приравнена к сумме контракта дневного обучения. Помимо этого, будут вдвое уменьшены платежи для иностранных граждан.

Отмечено, что на базе Государственного унитарного предприятия "Агроинновация" при Министерстве сельского хозяйства и "Центра семеноводства хлопчатника" при Ташкентском государственном аграрном университете был создан Национальный центр сельскохозяйственных знаний и инноваций. Организация будет заниматься внедрением инновационных технологий в аграрной сфере.

Напомним: с 2021/2022 учебного года в Ташкентском государственном аграрном университете начнут готовить специалистов по переработке сельхозпродукции. В данный момент ведется апробация соответствующих учебно-методических материалов по этому направлению.