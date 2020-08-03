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Карантин в Узбекистане: пустые дороги и закрытые вокзалы

Система здравоохранения Узбекистана готова к послаблению карантина - штаб

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (768)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14694794/Sistema-zdravookhraneniya-Uzbekistana-gotova-k-poslableniyu-karantina-shtab.html

16 специализированных больниц Ташкента, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, в настоящее время работают на выход и не принимают новых больных.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Система здравоохранения Узбекистана готова к смягчению карантинных ограничений, заявил в передаче телеканала "Узбекистан 24" заявил член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов.

По его словам, 16 специализированных больниц Ташкента, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, в настоящее время работают на выход и не принимают новых больных.

"Если две-три недели назад мы призывали людей к бдительности, сами призывали к панике, сегодня мы хотим сказать, что поводов для паники нет. Ситуация взята под контроль. Врачи подготовлены. Есть необходимое оборудование, резервы, койко-места. Если карантинные меры будут смягчены, то наша система здравоохранения, хокимияты готовы к потенциальному росту количества больных. Поэтому нет причин для беспокойства", — отметил он.

Также Акилов заявил, что если до 15 августа дневной прирост новых случаев коронавируса снизится до 400 в день, то можно будет рассматривать вопрос смягчения карантинных мер. 

Напомним, в Узбекистане за день выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 26066.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (768)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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