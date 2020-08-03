Система здравоохранения Узбекистана готова к послаблению карантина - штаб

16 специализированных больниц Ташкента, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, в настоящее время работают на выход и не принимают новых больных.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Система здравоохранения Узбекистана готова к смягчению карантинных ограничений, заявил в передаче телеканала "Узбекистан 24" заявил член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов.

По его словам, 16 специализированных больниц Ташкента, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, в настоящее время работают на выход и не принимают новых больных.

"Если две-три недели назад мы призывали людей к бдительности, сами призывали к панике, сегодня мы хотим сказать, что поводов для паники нет. Ситуация взята под контроль. Врачи подготовлены. Есть необходимое оборудование, резервы, койко-места. Если карантинные меры будут смягчены, то наша система здравоохранения, хокимияты готовы к потенциальному росту количества больных. Поэтому нет причин для беспокойства", — отметил он.

Также Акилов заявил, что если до 15 августа дневной прирост новых случаев коронавируса снизится до 400 в день, то можно будет рассматривать вопрос смягчения карантинных мер.

Напомним, в Узбекистане за день выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 26066.