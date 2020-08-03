00:19 04 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Узбекистанцы получили шанс учиться во ВГИКе

Узбекистанцы получили шанс учиться во ВГИКе

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Общество
Получить короткую ссылку
10010
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200803/14695370/Uzbekistantsy-poluchili-shans-uchitsya-vo-VGIKe.html

Экзаменационные испытания проходили по направлениям – режиссура, драматургия, кинооператорство  и продюсирование. "Узбеккино" оплатит обучение студентов, поступивших во ВГИК на контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В "Узбекикино" для абитуриентов из Узбекистана, желающих обучаться во Всероссийском Государственном институте кинематографии (ВГИК), был проведен экзамен в формате видеоконференции. Об этом сообщили в агентстве.

Абитуриенты из Узбекистана сдают онлайн-экзамен во ВГИК

Дистанционный экзамен был проведен профессорско-преподавательским составом ВГИКа, в который вошли: Сергей Соловьев, Майя Сакварелидзе, Яна Скопина, Марина Поддубная, Рашид Нугманов и Николай Скуйбинс.

Экзаменационные испытания проходили по направлениям – режиссура, драматургия, кинооператорство  и продюсирование. 
Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.
© Sputnik / Владимир Песня
В Узбекистане появится творческий центр знаменитого ВГИКа

В истории кинематографии республики такое мероприятие было организовано впервые.

Отмечено, что обучение студентов, поступивших во ВГИК на контрактной основе, будет оплачивать НА "Узбеккино".

Напомним:  между агентством и ВГИКом достигнута договоренность о подготовке кинематографистов, а также привлечении профессоров и преподавателей вуза для проведения мастер-классов.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота
Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться