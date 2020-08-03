Узбекистанцы получили шанс учиться во ВГИКе

Экзаменационные испытания проходили по направлениям – режиссура, драматургия, кинооператорство и продюсирование. "Узбеккино" оплатит обучение студентов, поступивших во ВГИК на контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В "Узбекикино" для абитуриентов из Узбекистана, желающих обучаться во Всероссийском Государственном институте кинематографии (ВГИК), был проведен экзамен в формате видеоконференции. Об этом сообщили в агентстве.

Абитуриенты из Узбекистана сдают онлайн-экзамен во ВГИК

Дистанционный экзамен был проведен профессорско-преподавательским составом ВГИКа, в который вошли: Сергей Соловьев, Майя Сакварелидзе, Яна Скопина, Марина Поддубная, Рашид Нугманов и Николай Скуйбинс.

Экзаменационные испытания проходили по направлениям – режиссура, драматургия, кинооператорство и продюсирование.

В истории кинематографии республики такое мероприятие было организовано впервые.

Отмечено, что обучение студентов, поступивших во ВГИК на контрактной основе, будет оплачивать НА "Узбеккино".

Напомним: между агентством и ВГИКом достигнута договоренность о подготовке кинематографистов, а также привлечении профессоров и преподавателей вуза для проведения мастер-классов.