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Как сертифицировать оружие в Узбекистане – постановление

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14697502/Kak-sertifitsirovat-oruzhie-v-Uzbekistane--postanovlenie-.html

Оружие и боеприпасы должны иметь специальное соответствующее клеймо. Для их сертификации необходимо обратиться с заявлением в уполномоченную организацию.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Согласно постановлению, в Узбекистане начнут сертифицировать служебное и гражданское оружие, а также боеприпасы и предметы, похожие на оружие. Кроме того, будет введен обязательный учет их государственного кадастра. В него не включаются сведения о холодном колюще-режущем и метательном оружии, которое ввозится или вывозится из страны в единичных экземплярах.

Агентству "Узстандарт" поручено в течение месяца привести все принятые нормативные документы в соответствии с постановлением.

Для сертификации оружия и боеприпасов необходимо обратиться с заявлением в уполномоченную организацию. Отмечено, что все они должны иметь специальное соответствующее клеймо. С целью выявления их индивидуальных особенностей во время сертификации будут проводиться испытательные работы. 

Что подлежит сертификации:

  • типы оружия и боеприпасов (их модификация);
  • массовое производство оружия и боеприпасов в Узбекистане;
  • партия оружия и боеприпасов;
  • единичные экземпляры оружия.
Закон Об оружии в Узбекистане
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Сертификация осуществляется соответствующими органами. Все работы проводятся на договорной основе и только после оплаты. К тому же, независимо от результатов проведенных испытаний, все затраты покрываются заявителем.

Напомним: лицензирование деятельности по производству, ремонту и реализации гражданского и служебного оружия, а также его боеприпасов осуществляется Национальной гвардией. Разрешение выдается на неограниченный срок. За выдачу лицензии взимается госпошлина в размере 10-кратной суммы БРВ (2,23 миллиона сумов).




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