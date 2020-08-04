Как сертифицировать оружие в Узбекистане – постановление

Оружие и боеприпасы должны иметь специальное соответствующее клеймо. Для их сертификации необходимо обратиться с заявлением в уполномоченную организацию.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Согласно постановлению, в Узбекистане начнут сертифицировать служебное и гражданское оружие, а также боеприпасы и предметы, похожие на оружие. Кроме того, будет введен обязательный учет их государственного кадастра. В него не включаются сведения о холодном колюще-режущем и метательном оружии, которое ввозится или вывозится из страны в единичных экземплярах.

Агентству "Узстандарт" поручено в течение месяца привести все принятые нормативные документы в соответствии с постановлением.

Для сертификации оружия и боеприпасов необходимо обратиться с заявлением в уполномоченную организацию. Отмечено, что все они должны иметь специальное соответствующее клеймо. С целью выявления их индивидуальных особенностей во время сертификации будут проводиться испытательные работы.

Что подлежит сертификации:

типы оружия и боеприпасов (их модификация);

массовое производство оружия и боеприпасов в Узбекистане;

партия оружия и боеприпасов;

единичные экземпляры оружия.

Сертификация осуществляется соответствующими органами. Все работы проводятся на договорной основе и только после оплаты. К тому же, независимо от результатов проведенных испытаний, все затраты покрываются заявителем.

Напомним: лицензирование деятельности по производству, ремонту и реализации гражданского и служебного оружия, а также его боеприпасов осуществляется Национальной гвардией. Разрешение выдается на неограниченный срок. За выдачу лицензии взимается госпошлина в размере 10-кратной суммы БРВ (2,23 миллиона сумов).