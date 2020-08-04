Узбекские дипломаты изучают ситуацию после беспорядков на Амурском ГПЗ

Была проведена подробная разъяснительная работа о неучастии в подобных конфликтных ситуациях, необходимости укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Сотрудники Генконсульства Узбекистана во Владивостоке изучают проблемы соотечественников, работающих на предприятиях Дальневосточного федерального округа России, и призывают их соблюдать законы РФ, сообщает во вторник информационное агентство "Дуне".

Региональное информационное агентство skaner28 13 июля опубликовало видео с кадрами погрома на АГПЗ. Прокуратура Амурской области предварительно установила, что работники, граждане Узбекистана, требовали увеличить заработную плату. По данным СК, конфликт возник из-за возмещения оплаты трудового патента. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки". Благовещенский горсуд заключил под стражу до 20 сентября 11 наиболее активных участников массовых беспорядков, все проходящие по делу - граждане Узбекистана.

Известно, что представители Генконсульства Узбекистана во Владивостоке посетили строящийся в Михайловском районе Приморского края завод по производству мясных продуктов ООО "Эста Констракшен", где ознакомились с условиями работы и проживания работающих здесь свыше 700 соотечественников. Дипломаты также предоставили им информацию о конфликте на АГПЗ.

"Была проведена подробная разъяснительная работа о неучастии в подобных конфликтных ситуациях, необходимости укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, неприсоединении к различным течениям и организациям, пропагандирующим религиозный экстремизм и фанатизм", - говорится в сообщении.

Представители Генконсульства призвали сограждан уважать и соблюдать законы РФ, почитать местные обычаи и традиции, способствовать продвижению богатой культуры узбекского народа.

Дипломаты также проинформировали узбекистанцев о порядке организации запланированных чартерных рейсов для желающих вернуться на родину.