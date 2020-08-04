Чем оснащены мобильные бригады скорой помощи – ответ штаба

Сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова также ответила на вопрос, разрешено ли грудное вскармливание, если у матери диагностировали COVID-19.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМКА) состоялся очередной брифинг. В рамках мероприятия сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова ответила на самые актуальные вопросы.

В ходе встречи спикер сообщила, что сейчас все мобильные бригады скорой помощи оснащены пульсоксиметром, тонометром, фонендоскопом, термометром, и препаратами: Сульфат магния 25% -5,0; Гепарин 5000ЕД, Нитроглицерин (нитросорбит); Коринфар; Преднизон (дексаметазон); Дротаверин (но-шпа); Папаверина гидрохлорид 2% -2,0; Дибазол 1% -2,0; корвалол (валокардин); Validol; шприц (2.0; 5.0; 10.0 мл); вата; спирт 700, а также специальным набором лекарств для инфицированных COVID-19.

Кроме того, было отмечено, что на сегодняшний день скоординирована 21 больница, обслуживающая пациентов с коронавирусом, 5 из них расположены в комплексе Зангиота.

К тому же обсуждалась проблема, связанная с неправомерными действиями руководителей медицинских учреждений, которые пытаются удерживать часть зарплаты медработников в собственных интересах. При выявлении подобных коррупционных ситуаций член штаба рекомендовала незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Также специалист ответила на вопрос, касающийся грудного вскармливания при инфицировании коронавирусом. По ее словам, проведенные исследования показали, что COVID-19 не передается через грудное молоко. Отмечено, что матери, которые чувствуют себя хорошо, должны носить маску, мыть руки и дезинфицировать поверхности перед кормлением грудью. При ухудшении самочувствия они должны сцеживать молоко в чистую емкость и кормить ребенка, следуя мерам предосторожности.