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Ташкентский спорткомплекс переоборудован в больницу для пациентов с COVID-19

Ташкентский спорткомплекс переоборудован в больницу для пациентов с COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (774)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14703037/Tashkentskiy-sportkompleks-pereoborudovan-v-bolnitsu-dlya-patsientov-s-COVID-19.html

Госпиталь рассчитан на 750 мест и поделен на три зоны: желтую, красную и реанимационную. В каждой палате установлены аппараты для подачи кислорода. Кроме того, имеется специальный пульт для прямой связи с медперсоналом.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Спорткомплекс художественной гимнастики, расположенный в столице, временно перепрофилировали в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

Госпиталь рассчитан на 750 мест и поделен на три зоны. В желтой будут размещены пациенты со средней степенью тяжести протекания заболевания (390 мест), в красной – тяжелые больные (270 мест) и в реанимационном отделении – граждане, пребывающие в критическом состоянии (90 мест).

В желтой и красной зонах один бокс рассчитан на двух пациентов. Каждая палата оснащена оборудованием для подачи кислорода. Кроме того, имеется специальный пульт для прямой связи с медперсоналом. В реанимационном отделении установлены аппараты ИВЛ и медицинские многофункциональные кровати для фиксации необходимого положения больного.

Аппарат для ИВЛ
© Sputnik / Павел Львов
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Также отмечается, что медцентр обеспечен месячным запасом препаратов для 750 пациентов с диагнозом COVID-19.

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 августа 2020 года в Узбекистане зафиксировано 26 804 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время проходят лечение 8 803 пациента, а выздоровели уже 17 838 граждан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (774)
Теги:
Ташкент, больница, коронавирус



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