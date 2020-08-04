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Единый социальный реестр внедрят в Узбекистане

© CC0 / Unsplash / Micheile Henderson
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14703542/Edinyj-socialnyj-reestr-vnedryat-v-Uzbekistane.html

Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению".

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Узбекистане будет внедрен Единый социальный реестр, соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по итогам совещания, проведенного им во вторник. 

Система была апробирована в Сырдарьинской области и показала свою эффективность, отмечается в публикации. До конца года ее поэтапно внедрят во всех регионах.

"Необходимость реестра обусловлена тем, что государство расширяет масштаб социальной помощи. Ожидается, что к концу года контингент получателей социальных пособий достигнет 1,2 миллиона, а в 2021 году — 1,5 миллиона. Единый социальный реестр позволит оказывать все виды социальной помощи по одинаковым критериям и одному документу", — отметили в пресс-службе.

С 1 января 2021 года гражданам больше не придется собирать более 30 видов справок из 12 ведомств, как это делается сейчас. Значительно упростится предоставление 30 видов социальной помощи и услуг.

Список семей, нуждающихся в материальной помощи, будет составляться в махаллях и утверждаться местными кенгашами народных депутатов.

Теги:
пандемия, социальная поддержка, Экономика, Шавкат Мирзиёев



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