16:01 05 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Кошелек с деньгами

В Узбекистане упростится процедура получения соцпомощи — подробности

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
580 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14705764/V-Uzbekistane-uprostitsya-protsedura-polucheniya-sotspomoschi--podrobnosti.html

Президент Шавкат Мирзиёев 4 августа подписал постановление "О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению". Какие изменения ждут нуждающихся в поддержке жителей страны, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с постановлением главы государства будет автоматизирована база данных получателей государственных социальных услуг и соцпомощи. 

Поэтапное внедрение системы "Единый социальный реестр", которая успешно используется в Сырдарьинской области с октября прошлого года, начнется в других регионах уже с 1 сентября.

С 1 января 2021 года гражданам больше не придется собирать несколько десятков справок из разных ведомств.

Telegram / "Правовая информация"
Перечень документов, которые узбекистанцам не придется собирать с 1 января 2021 года для получения государственных социальных услуг и помощи

Назначать все виды соцпомощи будут по одинаковым критериям, что позволит устранить субъективный подход в принятии решений, и одному документу. Эти критерии планируется совершенствовать с учетом социально-экономического развития республики и регионов.

Telegram / "Правовая информация"
Перечень социальных услуг и помощи, оказываемых бесплатно или на льготных условиях малообеспеченным семьям, зарегистрированным в системе "Единый реестр социальной защиты"

Согласно постановлению, разработка и внедрение Единого реестра социальной защиты, являющегося составной частью системы "Электронное правительство", осуществляется за счет финансовой, технической и экспертной поддержки, предоставляемой на основе гранта представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, а приобретение компьютерного оборудования и периферийных устройств — за счет льготного кредита Всемирного банка.

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов вводит новые штатные единицы для работы с системой. Они будут выделены за счет оптимизации:

  • 200 штатных единиц инспекторов и специалистов органов по труду;
  • 125 штатных единиц системы Минфина;
  • 100 штатных единиц органов государственной налоговой службы.
Теги:
постановление, Узбекистан, Узбекистанцы, социальные пособия, социальная поддержка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Город в руинах: страшные кадры последствий взрыва в порту Бейрута
Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?
Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться