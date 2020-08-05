В Узбекистане упростится процедура получения соцпомощи — подробности

Президент Шавкат Мирзиёев 4 августа подписал постановление "О дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению". Какие изменения ждут нуждающихся в поддержке жителей страны, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с постановлением главы государства будет автоматизирована база данных получателей государственных социальных услуг и соцпомощи.

Поэтапное внедрение системы "Единый социальный реестр", которая успешно используется в Сырдарьинской области с октября прошлого года, начнется в других регионах уже с 1 сентября.

С 1 января 2021 года гражданам больше не придется собирать несколько десятков справок из разных ведомств.

Telegram / "Правовая информация" Перечень документов, которые узбекистанцам не придется собирать с 1 января 2021 года для получения государственных социальных услуг и помощи

Назначать все виды соцпомощи будут по одинаковым критериям, что позволит устранить субъективный подход в принятии решений, и одному документу. Эти критерии планируется совершенствовать с учетом социально-экономического развития республики и регионов.

Telegram / "Правовая информация" Перечень социальных услуг и помощи, оказываемых бесплатно или на льготных условиях малообеспеченным семьям, зарегистрированным в системе "Единый реестр социальной защиты"

Согласно постановлению, разработка и внедрение Единого реестра социальной защиты, являющегося составной частью системы "Электронное правительство", осуществляется за счет финансовой, технической и экспертной поддержки, предоставляемой на основе гранта представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, а приобретение компьютерного оборудования и периферийных устройств — за счет льготного кредита Всемирного банка.

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов вводит новые штатные единицы для работы с системой. Они будут выделены за счет оптимизации: