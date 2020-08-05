В Узбекистане упростится процедура получения соцпомощи — подробности

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с постановлением главы государства будет автоматизирована база данных получателей государственных социальных услуг и соцпомощи.
Поэтапное внедрение системы "Единый социальный реестр", которая успешно используется в Сырдарьинской области с октября прошлого года, начнется в других регионах уже с 1 сентября.
С 1 января 2021 года гражданам больше не придется собирать несколько десятков справок из разных ведомств.
Назначать все виды соцпомощи будут по одинаковым критериям, что позволит устранить субъективный подход в принятии решений, и одному документу. Эти критерии планируется совершенствовать с учетом социально-экономического развития республики и регионов.
Согласно постановлению, разработка и внедрение Единого реестра социальной защиты, являющегося составной частью системы "Электронное правительство", осуществляется за счет финансовой, технической и экспертной поддержки, предоставляемой на основе гранта представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане, а приобретение компьютерного оборудования и периферийных устройств — за счет льготного кредита Всемирного банка.
Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов вводит новые штатные единицы для работы с системой. Они будут выделены за счет оптимизации:
- 200 штатных единиц инспекторов и специалистов органов по труду;
- 125 штатных единиц системы Минфина;
- 100 штатных единиц органов государственной налоговой службы.