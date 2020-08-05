Установлен размер выплат работникам центров COVID

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана установило размеры материального поощрения работникам центров COVID, образованных при центральных и семейных поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

В соответствии с постановлением, вместо ежедневной доплаты в размере шести процентов от месячного должностного оклада персонал будет получать материальное поощрение каждый месяц:

врачи — по 2,5 миллиона сумов;

средние медицинские работники — по 1,5 миллиона сумов;

младшие медработники — по миллиону сумов;

другие работники — по 500 тысяч сумов.

По данным Министерства финансов, на 17 июля из Антикризисного фонда на специальные поощрительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, лечащим пациентов с COVID-19, а также на шестипроцентные ежедневные надбавки привлеченным к карантинным мероприятиям был выделен 301 миллиард сумов. Всего же на борьбу с инфекцией к тому времени из фонда было направлено 907 миллиардов сумов.