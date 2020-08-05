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Защитные маски для медицинских работников

Установлен размер выплат работникам центров COVID

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (777)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14706268/Ustanovlen-razmer-vyplat-rabotnikam-tsentrov-COVID.html

Принято постановление правительства республики "О мерах по повышению эффективности оказания медицинской помощи больным, заразившимся коронавирусной инфекцией".

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана установило размеры материального поощрения работникам центров COVID, образованных при центральных и семейных поликлиниках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

В соответствии с постановлением, вместо ежедневной доплаты в размере шести процентов от месячного должностного оклада персонал будет получать материальное поощрение каждый месяц:

  • врачи — по 2,5 миллиона сумов;
  • средние медицинские работники — по 1,5 миллиона сумов;
  • младшие медработники — по миллиону сумов;
  • другие работники — по 500 тысяч сумов.

По данным Министерства финансов, на 17 июля из Антикризисного фонда на специальные поощрительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, лечащим пациентов с COVID-19, а также на шестипроцентные ежедневные надбавки привлеченным к карантинным мероприятиям был выделен 301 миллиард сумов. Всего же на борьбу с инфекцией к тому времени из фонда было направлено 907 миллиардов сумов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (777)
Теги:
Медработники, врачи, Узбекистан, пандемия, коронавирус



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