Раскрыты подробности дела в отношении руководства International Job Organization

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Следственном департаменте при МВД Узбекистана рассказали о промежуточных итогах предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении руководства частного агентства занятости International Job Organization — xususiy bandlik agentligi.

По данным пресс-службы, не имеющий гражданства уроженец Кыргызстана, 27-летний Ш. А., в апреле прошлого года зарегистрировал в Министерстве занятости и трудовых отношений и возглавил ООО International Job Organization — xususiy bandlik agentligi, специализирующееся на трудоустройстве граждан Узбекистана и поиске вакансий за пределами республики.

Главный офис агентства находился на улице Ахмада Дониша в Юнусабадском районе Ташкента. Постепенно были созданы филиалы во всех регионах страны. Широко рекламируя свои услуги, агентство привлекало интерес граждан, обещая им работу в Южной Корее и других странах, и получало их доверие: желающим трудоустроиться за границей демонстрировали лицензию, выданную Агентством по внешней миграции, и меморандумы, подписанные между предприятиями APEX Sp.z.o.o и WIN SOLUTION Sp.z.o.o, ведущими свою деятельность на территории Польши.

На банковский счет агентства, по предварительным данным, были зачислены деньги от 132 граждан. При этом помогать кому-то из них с получением работы даже не планировалось. Все средства — 5,6 миллиарда сумов — были присвоены и истрачены на собственные нужды.

По этому факту управление Сурхандарьинской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре возбудило уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 168 ("Мошенничество") УК Узбекистана.

"Десятого июня 2020 года Абдурахманов Ш. был привлечен к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого <...>. Двадцать шестого июня Следственный департамент при МВД РУз, приняв уголовное дело в свое производство, провел обыск в главном офисе International Job Organization — xususiy bandlik agentligi. В ходе предварительного следствия Абдурахманов Ш. был привлечен в качестве обвиняемого <...>, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.

Пострадавшие от мошеннических действий агентства есть во всех регионах республики, отметили в ведомстве. Их просят обращаться в региональные следственные отделы при ОВД по месту жительства.

Окончательная сумма материального ущерба будет озвучена после допросов всех потерпевших. Ожидается, что она превысит указанную выше.