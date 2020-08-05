Лола Каримова выставила на продажу три шикарных особняка в Голливуде — фото

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева вместе со своим мужем выставила на продажу три особняка в Голливуд Хиллз.
Это — один из самых престижных районов Лос-Анджелеса (США). На каждый из домой установлена цена в пределах 5,9—6,5 миллиона долларов.
Как пишет издание Dirt, супруги приобрели недвижимость еще летом 2014 года. Тогда они отдали за виллы почти 16,1 миллиона долларов. Сейчас за продажу супружеская чета планирует выручить 18,9 миллиона долларов.
Первый дом
Первый особняк — самый дорогой из выставленных на продажу. Его стоимость оценивается в 6,495 миллиона долларов.
В 2007-2014 годах трехэтажная вилла принадлежала бывшей звезде NFL Реджи Буш и его экс-подруге Ким Кардашьян.
В доме имеется шикарный кинотеатр.
В одной из спален открывается невероятный вид на знаменитые Голливудские холмы. Всего в доме три спальни.
Нельзя также не отметить шикарную ванную комнату. Таких в особняке по меньшей мере пять.
Помимо всего прочего, в доме имеются различные удобства такие, как лифт, бассейн и спа.
Второй особняк
Вторую виллу супруги готовы продать за 6,395 миллиона долларов — это немного дешевле первого дома.
Дом построен в марокканском стиле.
Здесь уделено особое внимание всему — начиная от светильников, заканчивая дверными проемами.
Как пишет издание, в доме имеется четыре спальни, и это одна из них.
Кроме того, в вилле есть пять ванных комнат.
По вечерам из особняка можно любоваться прекрасными видами на Голливуд.
Третий дом
Третья вилла — самая дешевая из всех представленных. Ее стоимость оценивается в 5,995 миллиона долларов.
Здесь прослеживается уже более спокойный, выдержанный стиль.
В этом особняке также, как и в прошлом, четыре спальни.
В доме есть все удобства для шикарной жизни: бассейн на заднем дворе, место для барбекю, камин и многое другое.
Есть также уютная веранда с завораживающим видом. Здесь все продумано до мелочей.
Отмечается, что в течение последних лет особняки сдавались в аренду. Ни сама Каримова-Тилляева, ни ее муж никогда в этих домах не проживали.