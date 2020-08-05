Лола Каримова выставила на продажу три шикарных особняка в Голливуде — фото

Стоимость домов варьируется от 5,9 миллиона до 6,5 миллиона долларов. Недвижимость была приобретена летом 2014 года.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева вместе со своим мужем выставила на продажу три особняка в Голливуд Хиллз.

Это — один из самых престижных районов Лос-Анджелеса (США). На каждый из домой установлена цена в пределах 5,9—6,5 миллиона долларов.

Как пишет издание Dirt, супруги приобрели недвижимость еще летом 2014 года. Тогда они отдали за виллы почти 16,1 миллиона долларов. Сейчас за продажу супружеская чета планирует выручить 18,9 миллиона долларов.

Первый дом

Первый особняк — самый дорогой из выставленных на продажу. Его стоимость оценивается в 6,495 миллиона долларов.

Dirt Первый дом, выставленный на продажу

В 2007-2014 годах трехэтажная вилла принадлежала бывшей звезде NFL Реджи Буш и его экс-подруге Ким Кардашьян.

Dirt Первый дом, выставленный на продажу

В доме имеется шикарный кинотеатр.

Dirt Первый дом, выставленный на продажу

В одной из спален открывается невероятный вид на знаменитые Голливудские холмы. Всего в доме три спальни.

Dirt Первый дом, выставленный на продажу

Нельзя также не отметить шикарную ванную комнату. Таких в особняке по меньшей мере пять.

Dirt Первый дом, выставленный на продажу

Помимо всего прочего, в доме имеются различные удобства такие, как лифт, бассейн и спа.

Dirt Первый дом, выставленный на продажу

Второй особняк

Вторую виллу супруги готовы продать за 6,395 миллиона долларов — это немного дешевле первого дома.

Dirt Второй дом, выставленный на продажу

Дом построен в марокканском стиле.

Dirt Второй дом, выставленный на продажу

Здесь уделено особое внимание всему — начиная от светильников, заканчивая дверными проемами.

Dirt Второй дом, выставленный на продажу

Как пишет издание, в доме имеется четыре спальни, и это одна из них.

Dirt Второй дом, выставленный на продажу

Кроме того, в вилле есть пять ванных комнат.

Dirt Второй дом, выставленный на продажу

По вечерам из особняка можно любоваться прекрасными видами на Голливуд.

Dirt Второй дом, выставленный на продажу

Третий дом

Третья вилла — самая дешевая из всех представленных. Ее стоимость оценивается в 5,995 миллиона долларов.

Dirt Третий дом, выставленный на продажу

Здесь прослеживается уже более спокойный, выдержанный стиль.

Dirt Третий дом, выставленный на продажу

В этом особняке также, как и в прошлом, четыре спальни.

Dirt Третий дом, выставленный на продажу

В доме есть все удобства для шикарной жизни: бассейн на заднем дворе, место для барбекю, камин и многое другое.

Dirt Третий дом, выставленный на продажу

Есть также уютная веранда с завораживающим видом. Здесь все продумано до мелочей.

Dirt Третий дом, выставленный на продажу

Отмечается, что в течение последних лет особняки сдавались в аренду. Ни сама Каримова-Тилляева, ни ее муж никогда в этих домах не проживали.