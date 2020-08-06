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Детсады будут открыты для посещения – МДО

Детсады откроют для посещения – МДО

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200806/14714769/Detsady-budut-otkryty-dlya-posescheniya--MDO.html

Отмечается, что будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для обеспечения благонадежной среды, в которой смогут находиться дети и сотрудники.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В детских садах республики идет подготовка к возобновлению деятельности, которая была прекращена из-за пандемией коронавируса, сообщают в Министерстве дошкольного образования (МДО).

Открытие дошкольных образовательных организаций (ДОО) поможет детям вернуться к нормальной повседневной жизни, к играм и учебе. Отмечается, что будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для обеспечения благонадежной среды, в которой смогут находиться дети и сотрудники.

С учетом всех необходимых ограничительных условий для уменьшения риска заражения и распространения вируса планируется внедрить дополнительные меры безопасности. 

При этом соблюдение безопасной дистанции между детьми не должно препятствовать социальному участию, практическому обучению и играм, способствующим развитию.

Министерство дошкольного образования при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ разработало для сотрудников и родителей информационный видеоролик. В нем отражены принципы работы ДОО в условиях пандемии. 

Напомним: в связи с введенными карантинными ограничениями в Узбекистане была приостановлена деятельность многих организаций, в том числе и образовательных учреждений. Ученики и студенты перешли на дистанционное обучение. 




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