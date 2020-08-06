Столичную синагогу Бет Менахем сносить не будут — застройщик отозвал иск

Как отметил председатель еврейской общины, этот случай показывает всему миру, что Узбекистан есть и будет родиной межконфессионального согласия и религиозной толерантности.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Здание столичной синагоги Бет Менахем, построенной в 1973 году, сносить не будут.

Об этом сообщили в комитете по делам религий при Кабмине Узбекистана.

Facebook / Евреи Узбекистана Синагога Ташкентской еврейской религиозной общины

Отмечается, что частное предприятие Absolute Business Trade отозвало иск о праве собственности на земельный участок, принадлежащий Ташкентской еврейской религиозной общине.

"Узбекистан является многоконфессиональным государством, права представителей любой конфессии защищены законом, равно как и права религиозных организаций на законную собственность. Одним словом, вопрос юридически решен", — добавили в комитете.

Решение суда прокомментировал также председатель Ташкентской общины бухарских евреев, член Совета по делам конфессий Аркадий Исахаров.

По его словам, это первый подобный прецедент, и вся еврейская община "с облегчением восприняла информацию о том, что все претензии, предъявляемые к религиозной организации относительно владения земельным участком, были аннулированы".

"Благодаря тому что Узбекистан является правовым государством и все права и обязанности всех организаций и простых граждан охраняется законом, восторжествовала правда. <...> Сегодня не только ташкентские общины, но и все другие еврейские общины стали свидетелем того, что действительно на территории Республики Узбекистан царит полное понимание во взаимоотношениях между государством и религиозными организациями и что все права религиозных организаций соблюдаются исключительно согласно действующему законодательству РУз", — отметил Исахаров.

Напомним, что спор между застройщиком и еврейской общиной возник из-за решения бывшего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова, который в 2017 году передал Absolute Business Trade шесть гектаров земли под строительство многоэтажек.

Все здания, располагавшиеся на данной территории, должны были быть снесены. В их числе оказалась и столичная синагога, которая отказалась договариваться. И тогда застройщик подал иск.

Facebook / Евреи Узбекистана Иск застройщика

Ташкентская еврейская религиозная община располагается в доме №15 на пересечении улиц Мирабад и Нукусская. Государственную регистрацию религиозная организация прошла в 1998-м. Само здание было возведено еще на заре возникновения СССР — в 1929 году.