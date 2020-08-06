В Бухаре проходит фестиваль "Праздник дыни" – карантинные меры соблюдены

Народные гулянья проходят в соответствии с правилами карантинного режима и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Бухаре стартовал фестиваль "Ковун сайли" ("Праздник дыни"), сообщают в хокимияте.

Мероприятие проводится в 11 районах города и продлится вплоть до 7 августа. Как отмечает администрация, народные гулянья проходят в соответствии с правилами карантинного режима и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-служба хокимията Бухары "Фестиваль дыни" в Бухаре

Фестиваль "Праздник дыни" проводится по следующим адресам:

на площади Фонтанов имени Абу Али ибн Сины;

напротив исторической крепости "Арк";

в региональном отделении Агентства государственных услуг;

рядом с Домом милосердия №32;

в махалле "Гулистан", напротив одноименной чайханы;

на улице Ислама Каримова, возле ресторана "Малика" ;

в 5-м микрорайоне, напротив Первого ОВД по улице А. Сомий;

на улице Мустакиллик, напротив бывшего кафе "Весна";

в районе Шарк-1, напротив чайханы Golden Tower;

на проспекте Навои, напротив ТЦ "Мега Маркет";

на улице Алпомиш, рядом со стоянкой старого "Текстильного рынка".

На фестивале представлен широкий ассортимент различных сортов дыни: "амири", "баргинай", "борикалла", "гулоби", "кокча", "шерози" и другие.

В заключительной части праздника состоится награждение фермеров, которые показали самые лучшие результаты своего урожая.

Напомним: фестиваль "Праздник дыни" впервые был проведен в Бухаре в 1996-м. С тех пор мероприятие стали устраивать ежегодно.