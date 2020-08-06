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В Бухаре проходит фестиваль Праздник дыни – карантинные меры соблюдены

В Бухаре проходит фестиваль "Праздник дыни" – карантинные меры соблюдены

Пресс-служба хокимията Бухары
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Народные гулянья проходят в соответствии с правилами карантинного режима и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.  

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Бухаре стартовал фестиваль "Ковун сайли" ("Праздник дыни"), сообщают в хокимияте. 

Мероприятие проводится в 11 районах города и продлится вплоть до 7 августа. Как отмечает администрация, народные гулянья проходят в соответствии с правилами карантинного режима и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.  

Пресс-служба хокимията Бухары
"Фестиваль дыни" в Бухаре

Фестиваль "Праздник дыни" проводится по следующим адресам:

  • на площади Фонтанов имени Абу Али ибн Сины;
  • напротив исторической крепости "Арк";
  • в региональном отделении Агентства государственных услуг;
  • рядом с Домом милосердия №32;
  • в махалле "Гулистан", напротив одноименной чайханы;
  • на улице Ислама Каримова, возле ресторана "Малика" ;
  • в 5-м микрорайоне, напротив Первого ОВД по улице А. Сомий;
  • на улице Мустакиллик, напротив бывшего кафе "Весна";
  • в районе Шарк-1, напротив чайханы Golden Tower;
  • на проспекте Навои, напротив ТЦ "Мега Маркет";
  • на улице Алпомиш, рядом со стоянкой старого "Текстильного рынка". 
На фестивале представлен широкий ассортимент различных сортов дыни: "амири", "баргинай", "борикалла", "гулоби", "кокча", "шерози" и другие. 

В заключительной части праздника состоится награждение фермеров, которые показали самые лучшие результаты своего урожая. 

Напомним: фестиваль "Праздник дыни" впервые был проведен в Бухаре в 1996-м. С тех пор мероприятие стали устраивать ежегодно. 

 

Теги:
Карантин, праздник, фестиваль, дыня, Бухара



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